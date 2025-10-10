Académicos: el uso de la IA sin ética puede tener consecuencias sociales

Magelang (ANTARA) – El académico Fatah Syukur de la Universidad Estatal Islámica de Walisongo (UIN) en Semarang cree que el uso de inteligencia artificial (IA) sin ética podría tener graves consecuencias sociales.

Fatah Syukur en Magelang dijo el viernes que la IA se ha convertido ahora en parte de la vida de la generación más joven, desde ayudar en el aprendizaje hasta producir contenidos. Sin embargo, su uso sin ética puede tener graves consecuencias sociales.

Lo transmitió en el seminario sobre Construcción de ética y seguridad estudiantil en la era digital en Magelang.

«Los jóvenes de hoy son extremadamente creativos en el uso de la IA. Pero si no va acompañada de una alfabetización ética, esta creatividad puede convertirse en una amenaza, como la difusión del engaño, la manipulación de imágenes digitales o incluso el ciberacoso», afirmó el decano de la Facultad de Tarbiyah y Formación Docente (FITK) de la UIN Walisongo.

Recordó la importancia de asesorar a docentes y padres de familia para que los estudiantes puedan utilizar la tecnología de manera responsable.

«No podemos cerrar el flujo de tecnología. Lo que podemos hacer es inculcar valores, para que los jóvenes no sólo sean inteligentes, sino también civilizados en el mundo digital», afirmó.

Salatiga Rasimin, decana de FTIK UIN, afirmó que la IA podría ser un socio estratégico para los profesores en el aprendizaje, desde la personalización de materiales hasta la investigación rápida. Sin embargo, estos avances requieren una nueva madurez de los usuarios.

«La IA no es un enemigo, sino una nueva responsabilidad. Una responsabilidad de seguir siendo humanos, pensar críticamente y no hacer de la tecnología un sustituto de la moralidad», afirmó.

Añadió que el mundo de la educación debe promover la conciencia digital entre los estudiantes. No sólo un usuario de tecnología, sino también un creador de contenidos positivos, educativos e impactantes.

