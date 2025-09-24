Académicos de Toweed: la restricción de desastres necesita investigaciones recientes

Purwokerto (Antara) – Profesor del Departamento de Ingeniería Geológica, Jenderal Sudirman University (UNOEL) Purwokerto Maulana Rizki Aditama enfatizó la importancia de la restricción de desastres geológicos que no se basa solo en la socialización y la alfabetización, sino también en los estudios científicos más nuevos.

«El terremoto puede tener lugar en cualquier momento deseado. Bueno, en mi opinión, nuestro mayor desafío para aumentar la vigilancia en la comunidad es actualmente dos, a saber, comprender el riesgo de desastres con el público en general y el acceso a la información que no se distribuye de manera uniforme», dijo en Purwokerto, Banyumas Regency, Central Java, miércoles.

En relación con esto, dijo que hubo tres esfuerzos concretos que podrían implementarse completamente para superar estos dos desafíos, a saber, primero, educación y alfabetización masiva y sostenible.

Según él, Indonesia debe aprender de países desarrollados como Japón, que rutinariamente tienen una simulación de evacuación y gestión de desastres, en particular los terremotos, en las escuelas de las escuelas de las escuelas al menos dos veces al año.

«Las simulaciones de evacuación en las escuelas deben promover a fondo, no solo en algunos lugares. Esto debe ser parte del plan de estudios», enfatizó.

Además, el segundo intento, dijo, la aceleración del uso de la tecnología de alerta temprana de la Agencia de Mederología de Climatología y Geofísica (BMKG), como el Sistema de recursos de advertencia (WRS) para la información de terremotos e inate (Indonesia Tsunami Warning System) o un sistema de advertencia de Tsunami) o es mejor conocido y es mejor conocido y utiliza y es mejor conocido y utiliza y utiliza y es mejor conocido y utiliza y es mejor conocido y utiliza y utiliza y utiliza y es mejor conocido y utiliza y utiliza y es mejor conocido y utiliza y es mejor conocido y utiliza y es un mejor conocido y utiliza y es un mejor conocido y utiliza y es un mejor conocido y utiliza y utiliza y es mejor conocido y utiliza y utiliza y es un mejor conocido y es un mejor conocido y es un mejor conocido y un sistema de advertencia. y un mejor conocido y utiliza y un mejor conocido y utiliza.

Si bien el tercero, dijo, el refuerzo de la participación de la comunidad al integrar el papel de las autoridades locales, los voluntarios locales y los académicos de centros de estudio como las universidades.

«Esta colaboración acelerará la respuesta y el manejo durante un desastre», dijo.

Relacionado con el potencial de los tsunamis en la costa sur de Java, como la regencia de Cilacap, dijo que el gobierno local debe mantener las reglas con respecto a los planes de zonificación e introducir tarjetas de riesgo de desastres en la planificación espacial regional.

Además, dijo, la Agencia Local de Gestión de Desastres (BPBD) debe colaborar con varias partes, incluidas las universidades para mantener una socialización por desastre de tsunami de manera rutinaria, al menos dos veces al año porque las personas tienden a olvidar fácilmente el potencial de desastres.

Según él, el gobierno regional también debe hacerlo cuyo territorio se asume por un error activo, como el error de Ajibarang en la regencia de Banyumas.

«El área dentro de un cierto radio, por ejemplo, 30-50 kilómetros de la línea de error activo, debe ser una preocupación especial para la planificación espacial porque será más sensible a los choques», dijo.

Sin embargo, dijo que la mitigación no solo se basó en la socialización, sino que también se deberían insertar los últimos resultados de la investigación científica.

«Nosotros y el equipo de investigación actualmente estamos realizando investigaciones sobre error activo en varias regiones», dijo Maulana.

Basado en los datos publicados por la Agencia Geológica del Ministerio de Energía y Recursos Minerales (ESDM), el martes (9/23), no menos de 150 millones de indonesios viven en áreas de terremotos y basados ​​en registros desde 2000, de la cantidad de distribuciones que mataron a alrededor de 250 mil personas.

Las condiciones tectónicas de Indonesia durante la reunión de los tres registros más importantes del mundo hacen que este país sea muy sensible a los desastres geológicos. Además, Indonesia también tiene una ruta subductora de 7,000 kilómetros y más de 3.000 kilómetros de caminos de error activos, las fuentes más importantes de terremotos.

La Agencia Geológica también señaló que, además de la amenaza de los terremotos, el tsunami, en vista de la longitud de la costa, alcanzó 99,093 kilómetros, alcanzó el segundo más largo del mundo después de Canadá.

Los datos de la oficina geológica muestran que 5 millones de personas viven en áreas propensas a tsunami, mientras que en los últimos cinco años hubo 1.300 movimientos de tierras con pérdidas agrícolas de 400 hectáreas por año, incluso en Java.

Leer también: Secretario de Banyumas: mayor capacidad en la gestión de desastres