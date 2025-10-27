Académicos alientan el mal uso de los subsidios al GLP para melones como BLT

Semarang (ANTARA) – Algunos académicos en Semarang, Central Kawa, están fomentando la transferencia de subsidios por 3 kilogramos de GLP o comúnmente llamado gas de melón a asistencia directa en efectivo (BLT) o vales para mejorar la gobernanza.

El experto en políticas públicas Yuwanto PhD de la Universidad Diponegoro (Undip) Semarang dictaminó en Semarang el lunes que la fuga de subsidios al gas melón de hasta 50 billones de IDR indica que los subsidios deben volver a gestionarse lo antes posible.

«Esta es una verdadera emergencia, sí. La tasa de fuga es alta y los costos son muy altos», dijo durante un debate público titulado «Un año de Prabowo-Gibran: ¿somos soberanos en energía?».

Él cree que el actual sistema de seguimiento de subsidios aún es débil y aún no se ha integrado en todas las instituciones. Por eso, convertir las subvenciones en vales o BLT es el paso correcto.

Naturalmente, dijo, esto irá acompañado de un fortalecimiento más sistemático de los instrumentos de aplicación de la ley para que la política de subvenciones pueda funcionar eficazmente.

Según él, la decisión del gobierno de cambiar el mecanismo de subsidio al GLP de bienes a BLT o vales es la dirección política correcta, especialmente después de las mejoras en los Datos Socioeconómicos Nacionales Únicos (DTSEN).

«Si las mejoras de los datos se hacen realmente con seriedad y precisión, creo que los subsidios en forma de BLT/vales pueden ser efectivos. Si los datos integrados se pueden refinar con un pequeño margen de error, será muy efectivo», afirmó.

El economista Heri Prabowo de la Universidad PGRI de Semarang también cree que cambiar la forma de los subsidios al gas melón es importante para mejorar la eficacia de los subsidios a la energía, que han sufrido muchas fugas.

Según él, las subvenciones deberían dar a la gente tranquilidad a la hora de obtener recursos energéticos, pero tampoco deberían ser una carga para el presupuesto estatal.

Sin embargo, dijo que los cambios en el mecanismo de subsidio hacia BLT o vales deben implementarse con cuidado para no causar disturbios en la sociedad.

«Así que si existe la idea de cambiar la distribución de los subsidios para hacerla más equitativa, el proceso de transición debe ser cuidadoso. No permitir que cause nuevos disturbios en la sociedad, especialmente para los hogares de bajos ingresos», dijo.

El experto en energía Jaka Windarta de Undip también cree que cambiar el sistema de subvenciones a vales o BLT es un paso lógico para reforzar la eficacia de la política presupuestaria.

Considera que los subsidios al GLP, que ascienden a 80 billones de rupias al año, ya no son proporcionales a los beneficios recibidos por los pobres.

«Los subsidios ayudan a la comunidad, pero por otro lado también son una carga para el gobierno. Por eso tiene sentido repensar su eficacia, cómo podemos seguir ayudando a la comunidad, pero sin sobrecargar demasiado al Estado», afirmó Jaka.

Se sabe que el gobierno está proporcionando subsidios para 3 kg de GLP por valor de 87,6 billones de rupias para 2025. Esta cantidad es un aumento con respecto al techo presupuestario de 2024 de 85,6 billones de rupias.

El volumen de GLP subsidiado alcanzó los 8,17 millones de toneladas. Sin subsidios, el precio original de 3 kg de GLP era de 42.750 IDR por cilindro, pero gracias a la intervención del gobierno, el precio del GLP subsidiado era de sólo 12.750 IDR por cilindro.