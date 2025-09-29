Abu Bakar Baasyir vino a Jokowi para dar un mensaje sobre la ley islámica

Solo (Antara) – Fundador de Al Mukmin Ngruki Islamic Boarding School, Sukoharjo, Ustadz Abu Bakar Bakar Baasyir llegó al séptimo presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, dio un mensaje sobre la ley islámica.

A su llegada a la casa de Jokowi en Solo, Central Java, el lunes, Abu Bakr fue acompañado por dos empleados. Cuando llegó, Abu Bakar Baasyir fue inmediatamente recibido por Jokowi.

Después de haber encontrado no más de 20 minutos, Abu Bakr vino de la casa acompañada de Jokowi.

Para los reporteros, Basyir afirmó dar consejos de que Jokowi practicaba bien la ley islámica. Según él, lo mismo fue transferido por carta a Prabowo Subianto.

«El consejo es volver a practicar bien la ley islámica. Tengo dificultades para preguntar que este país está regulado por la ley islámica. Incluso aconsejé al presidente con una carta», dijo.

Dijo que el consejo era una obligación que debe hacer un espiritual.

«Aconsejar a la gente, asesorar a los incrédulos, aconsejar al líder. Ya sea o no Dios quien determina, no yo. Eso es todo, no hay otro objetivo», dijo.

Él era de la opinión de que el consejo también fue dado a Jokowi.

«Pak Jokowi es una persona fuerte. Así que espero que sea un fuerte defensor del Islam», dijo.

Mientras tanto, Jokowi dijo que estaba conmocionado por la llegada de Abu Bakar Baasyir a su casa.

«Muy sorprendido. Su llegada, en realidad me aconsejó que sirviera al Islam», dijo.