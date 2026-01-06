Abdul Wahid: El período máximo de espera antes de partir para el Hajj es de 25 años

Kudus (ANTARA) – El vicepresidente del Comité VIII de la RPD, Abdul Wahid, confirmó que el período de espera para la salida del Hajj es ahora de hasta 25 años después de la entrada en vigor de la nueva ley del Hajj, lo que brinda certeza a los candidatos al Hajj en toda Indonesia.

«Con esta nueva ley, el período máximo de espera para el Hajj es de 25 años. En años anteriores, algunas personas esperaban 25 años, 30 años, incluso hasta 45 años. Ahora hemos fijado un máximo de 25 años», dijo durante una visita de trabajo a Kudus el martes.

Explicó que el proceso de pago de las tarifas del Hajj para la salida en 2026 se cerrará el viernes 9 de enero. Por lo tanto, regresó inmediatamente a Yakarta para seguir el juicio hasta el último día.

«Para Kudus hace una semana era alrededor del 80 por ciento. Esperamos que cuando cierre el 9 de enero pueda alcanzar el 100 por ciento», dijo.

En cuanto a la formación del nuevo Ministerio de Hajj y Umrah, Abdul Wahid admitió que actualmente no existe una oficina de representación separada en la región. La implementación del Hajj en las regiones todavía está a cargo del Ministerio de Religión.

«De hecho, actualmente todavía está a cargo del Ministerio de Religión porque el proceso de separación institucional entre el Ministerio de Hajj y Umrah y el Ministerio de Religión aún está en curso y lleva tiempo», dijo.

Sin embargo, destacó que el servicio del Hajj continuaría como debería. De hecho, su partido ha creado oportunidades para que los funcionarios que manejaban el Hajj en las regiones continúen en la nueva estructura ministerial.

«Si el oficial del Hajj puede trabajar bien y de manera óptima más adelante, le propondremos que continúe como jefe del Ministerio del Hajj y de la Oficina de la Umrah en Kudus Regency», dijo.

Mientras tanto, en respuesta a la cuestión de que los fondos especiales para el Hajj aún no se han desembolsado, Abdul Wahid explicó que el Hajj especial estaba bajo la gestión del Organizador Especial del Hajj (PIHK) de Viajes, por lo que la Comisión VIII sólo tenía una función de supervisión.

«No estamos directamente involucrados en el haj especial, ya que es competencia de PIHK. Pero en términos de supervisión, todavía hay cosas que no se han completado. La cifra sigue siendo bastante buena y aún no ha alcanzado el 9 por ciento», dijo.

Pidió a los organizadores especiales del Hajj que sean más proactivos en el cumplimiento de todos los requisitos, especialmente en lo que respecta a los controles de salud de los peregrinos.

«Lo que a menudo se convierte en un obstáculo es la organización de pausas sanitarias, incluido el BPJS y los exámenes en los centros de salud de distrito, que son procesos bastante lentos. Pedimos que esto se acelere para no retrasar la fecha límite final del 9 de enero de 2026. Para que todo el proceso de pago y administración del Haj, tanto regular como especial, pueda completarse a tiempo y funcionar sin problemas», dijo.

