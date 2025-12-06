A un pedalista mayor de Brebes le gusta recibir ayuda de un triciclo eléctrico

Brebes (ANTARA) – Cien conductores de bicitaxis de edad avanzada en Brebes Regency, Java Central, dieron la bienvenida al programa de asistencia de bicitaxis eléctricos del presidente Prabowo Subianto, ya que aliviaría la carga física de aquellos cuya fuerza en promedio había comenzado a debilitarse.

«Gracias a Dios, con este programa de servicios públicos de rickshaw eléctrico, puedo hacer mi fortuna y tener éxito en el futuro», dijo un conductor de rickshaw de Romadhon de Losari, Brebes Regency, el sábado por la tarde.

Según él, la asistencia de los taxis de bicicletas eléctricas se utilizará de la mejor manera posible para sustentar su sustento y satisfacer las necesidades de su familia.

Anteriormente, dijo, tuvo que pedalear un rickshaw manual por sus propios medios a pesar de que su estado de salud había comenzado a deteriorarse en ese momento.

«Sin embargo, con la ayuda de los rickshaws eléctricos ahora no tenemos que desperdiciar demasiada energía. Kadi, esta ayuda es muy útil», dijo el hombre de 62 años.

El vicepresidente de la Fundación del Movimiento de Solidaridad Nacional (YGSN), Nanik S. Deyang, dijo que el gobierno planea distribuir ayuda de bicitaxi eléctrico a todos los distritos de Java, incluida Brebes Regency hoy.

«Esta ayuda se debe a la preocupación del señor Presidente Prabowo porque muchas personas mayores todavía viajan en taxi-bicicleta», dijo.

Según él, la preocupación de Prabowo Subianto por los conductores de rickshaws manuales se remonta a principios de 2024 o antes de convertirse en presidente, cuando encargó mil rickshaws eléctricos a PT Len Industri.

Luego, dijo, después de asumir la presidencia, ordenó que se distribuyeran otros 3.500 taxis de bicicletas eléctricas de PT Pindad a las personas mayores.

«Básicamente, el presidente no quiere que las personas mayores ganen dinero montando becaks en las calles. Debido a las limitaciones de producción, los bicitaxis eléctricos se distribuirán primero a las personas mayores», dijo.