A la espera de lineamientos técnicos para el programa nacional de pasantías del gobierno

Batang (ANTARA) – El gobierno de Batang Regency, Java Central, ha confirmado que aún no ha recibido ninguna instrucción técnica (juknis) sobre el programa nacional de pasantías iniciado por el gobierno central.

Rakhmat Nurul Fadilah, jefe del Servicio de Transmigración y Mano de Obra de la Regencia de Batang, dijo en Batang el viernes que su partido no había recibido ninguna orientación oficial, ni en forma de carta ni en forma de coordinación técnica.

“Hasta el momento no hemos recibido ninguna información ni órdenes del gobierno central sobre este programa nacional de pasantías”, dijo.

Sin embargo, dijo que su partido está dispuesto a implementar el programa en las regiones en cualquier momento, ya que sus beneficios se consideran grandes para mejorar las habilidades de las personas y reducir el desempleo.

«No es que no estemos preparados, sino que se trata de un programa nacional que, por supuesto, está financiado por el presupuesto estatal, por lo que primero estamos esperando las directrices técnicas», dijo.

Mientras espera que la política nacional de pasantías entre en vigor, Rahmat Nurul dijo que su partido ya había lanzado un programa de pasantías basado en la APBD dirigido a estudiantes de secundaria, escuelas vocacionales y graduados grupales.

«Actualmente nos centramos en los graduados de secundaria y de formación profesional, porque necesitan estímulo para estar preparados para el trabajo. Los graduados normalmente ya tienen más competencia», afirmó.

Según él, actualmente hay 10 participantes que participaron en el programa «Can Work (Daker)» y fueron enviados como pasantes a PT Chengda International Indonesia en el área del Parque Industrial Batang (BIP).

Están formados por seis mujeres que se graduaron del programa de costura «Can Work» y cuatro hombres de la Escuela Vocacional Kandeman con especialización en electrónica.

«A través del programa Get a Job, se ha contratado a 1.103 trabajadores de un total de 6.758 trabajadores locales contratados para trabajar en varias empresas de la Zona Industrial Integrada de Batang y del Parque Industrial de Batang», dijo.

