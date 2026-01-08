A continuación se muestra el calendario del Open de Malasia: cinco representantes de Indonesia continúan su batalla en la segunda ronda

Yakarta (ANTARA) – Cinco representantes de Indonesia continuarán su batalla en la segunda ronda del BWF World Tour Super 1000 Malaysia Open 2026 en el Axiata Arena de Kuala Lumpur el jueves.
Según el calendario de partidos, dos de ellos se enfrentarán a duros retos por parte de los anfitriones. En dobles femeninos, Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari se enfrentan a la mejor pareja de los países vecinos y número dos del mundo, Pearly Tan/Thinaah Muralitharan.
El siguiente es el calendario de los representantes de Indonesia en los octavos de final del Abierto de Malasia 2026, el jueves (8/1):
Campo 1
- 11.20 WIB – Dobles femeninos: Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari vs Pearly Tan/Thinaah Muralitharan (Malasia/2da cabeza de serie)
- 15.30 WIB – Dobles masculino: Chen Zhi Ray/Lin Yu Chieh (Taiwán) vs. Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri (sexto favorito)
- 16.20 WIB – Individual femenino: Beiwen Zhang (Estados Unidos) contra Putri Kusuma Wardani
- 17.15 WIB – Dobles masculino: Kang Min-hyuk/Ki Dong-ju (Corea del Sur) vs. Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani
Campo 2
- 11.20 WIB – Individual masculino: Leong Jun Hao (Malasia) contra Jonatan Christie (cuarto favorito)
Lea también: Putri KW da a Indonesia una ventaja temporal sobre Malasia