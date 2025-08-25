80 años de independencia de Indonesia, Astra Infra Bangu -Conectividad

JAKARTA (Antara) – Astra ha contribuido a aumentar el progreso de la infraestructura en Indonesia durante 80 años de independencia, una de las formas reales es a través del peaje y el sector portuario.

Basado en el comunicado de prensa de Astra Infra en Yakarta, el lunes, Tangerang-Merak Toll Road, Cikopo-Palimanan Toll Road y Jombang-Mojokerto Toll Roh

El C Fay Estache (2009) Summant el estudio La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), concluyó que 32 de los 39 estudios en el país de la OCDE mostraron un efecto positivo de la infraestructura en el desempeño económico a través de la productividad, la eficiencia y la creación de empleo.

Es por eso que el progreso de la infraestructura es muy importante en un intento de realizar el progreso de una nación.

No solo las inversiones, en términos de servicios operativos, Astra Infra también continúa trabajando para realizar Excelencia operacionalEso enfatiza la calidad de servicio óptima para los usuarios de servicio de infraestructura.

Mejora de la calidad de las carreteras de peaje, descansar Las áreas, la mejora de los aspectos de seguridad y ambientales, son algunas de las contribuciones de Astra Infra de acuerdo con los dos granos de Dharma Astra Chess, que ofrecen el mejor servicio a los clientes.

Astra Infra también contribuye a construir la competencia de las personas Astra Infra, para que pueda convertirse en una fuerza impulsora para el progreso.

No solo en términos de competencia técnica son las competencias no técnicas y las partes importantes de integridad que no pueden ser liberadas. Además, los aspectos de la sostenibilidad ahora también son una prioridad para Astra Infra.

Intermedio Medio ambiente, social y administración (ESG), Astra Infra Set ESG Hoja de ruta 2030 como una guía estratégica para realizar una infraestructura que es ecológica, incluida y gestionada con buen gobierno.

Se incluyen varios esfuerzos que se han realizado; Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el programa Astra Infra Mini Forest Tree Planting, el uso de energía renovable, como paneles solares, eficiencia del uso del agua y la gestión integrada de residuos.

Este esfuerzo se hizo para mantener la sostenibilidad del medio ambiente y la base que fue fuerte para apoyar el rendimiento Objetivos de desarrollo sostenible (SDG).

En el futuro, Astra Infra juega un papel importante en el apoyo a la nación en responder desafíos al ofrecer servicios de infraestructura que no solo realizan la conectividad, sino que también garantiza la seguridad de cada usuario, lo que influye en el crecimiento de la comunidad circundante y es sostenible en términos del entorno.

Astra infra en 80 años de independencia, no solo quiere ofrecer carreteras o edificios, sino que también conecta las expectativas del pueblo indonesio.