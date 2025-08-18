8.737 prisioneros reciben el 80 aniversario de la República de Indonesia del Gobernador de Java Central

Semarang (Antara) -Un total de 8.737 prisioneros promovidos por la Oficina Regional de la Dirección -Corrección General (DG) de Java Central recibió una reducción en el castigo o remisión general en el marco del 80 aniversario de la República de Javerneur de Java Central Ahmad Lutfi.

Miles de estas personas son ciudadanos de marketing (WBP) o prisioneros y promovieron niños en instituciones penitenciarias (LAPA), casas de detención estatales (Rutan) e instituciones especiales de desarrollo infantil (LPKA) en Java Central.

Durante la remisión simbólica de la remisión en la prisión local el domingo, el centro de Java Gouverneur Ahmad Lutfi expresó su gratitud a la Oficina Regional de la Dirección General de Java Central y Lapas, Centro de Detención y LPK en Java Central que había otorgado orientación a los prisioneros.

«Se espera que la existencia de este entrenamiento se vaya a casa (de regreso a la comunidad, etc.) un cambio en las actitudes y el comportamiento, para que la comunidad pueda aceptarla», dijo, después de la remisión simbólica de la penitenciaría femenina (LPP) en Semarang.

Según él, la sinergia entre el gobierno provincial y la Dirección General de Taspas es muy importante para guiar a los ciudadanos o prisioneros promovidos.

Dio un ejemplo de proporcionar capacitación y habilidades, así como empoderamiento que apoya programas gubernamentales como la seguridad alimentaria y las empresas micro y pequeñas y medianas (MSMES).

«Solo más tarde, nuestras agencias deberían absorber. Nuestros hijos deben distribuirse nuestra sociedad para que seamos más eficientes», dice Lutfi.

Mientras tanto, el jefe de la Oficina Regional de Dirección General de Java Central, Mardi Santoso, dijo que se dieron dos tipos de remisiones este año, a saber, la remisión general dada el 17 de agosto y la inhibición de Decada cada 10 años.

El receptor total de las décadas de remisión fue de 9,964 personas, que consta de 9,871 personas que recibieron las décadas de prisioneros y 93 personas recibieron las trenzas de los niños promovidos.

Del número de décadas de remisión, 8,737 receptores de revisión general, que constan de 8.668 personas que recibieron las remisiones de prisioneros generales y 69 personas recibieron la remisión general de los niños de la portería.

Miles de prisioneros provienen de diferentes grupos de actos criminales, incluidos criminales generales, terrorismo, agentes narcóticos, corrupción, tala ilegal, trata de personas y cera de dinero.

«De estos, 173 eran prisioneros y 1 niño promovido que eran inmediatamente libres a través de la Remisión General II, y 147 prisioneros eran libres a través de la inhibición de Decada II», dijo.

Con respecto al número de unidades de trabajo que reciben remisiones generales y decoran remisiones en Java central, no menos de 50 unidades, que consisten en 31 cárceles, 18 centros de detención y 1 LPK.

Docenas de unidades de trabajo proponen remisiones generales y décadas de remisión para los prisioneros y los niños promovidos que cumplen con los requisitos administrativos.

«La unidad de trabajo que recibe la remisión más general y la mayoría de las décadas de remisión son los LAPA de Clase I de Semarang, que consiste en una remisión general de 794 personas y una década de 874 personas. Esto es la mayoría porque la población de los residentes promovidos en las prisiones es la mayor», dijo.

