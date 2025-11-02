769 corredores de diferentes regiones amenizaron “Banaran Trail Run 2025”

Semarang Regency (ANTARA) – Un total de 769 corredores de diferentes regiones participaron en el «Banaran Trail Run 2025» celebrado por PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I en el área de Kampoeng Kopi Banaran, Bawen, Semarang Regency el domingo.

El campeonato anual de carrera tiene tres categorías, a saber, 5K (5 kilómetros) con 500 participantes, 12K con 150 participantes y 21K con 119 corredores participantes.

“Gracias por su extraordinario entusiasmo en Kampoeng Kopi Banaran”, dijo el jefe regional PTPN I Regional 3 Tri Sectiono mientras saludaba a los corredores antes de la salida.

Explicó que Kampoeng Kopi Banaran es uno de los destinos turísticos de PTPN I, famoso por su bebida de café, a saber, el café Banaran.

Tras el gran éxito de la primera prueba, se celebró por segunda vez la Banaran Trail Run con un concepto más fresco, más desafiante y lleno de sorpresas.

“Banaran Trail Run” es un evento de turismo deportivo muy esperado por los amantes del running y las aventuras en la naturaleza, como lo demuestra el hecho de que los participantes superaron el objetivo”.

«El entusiasmo y el entusiasmo de los participantes en el primer año es nuestra principal motivación para celebrar el ‘Banaran Trail Run 2025’. Hay muchas rutas con sorpresas listas para ofrecer a los corredores diferentes experiencias», dijo la directora del evento Kampoeng Kopi Banaran, Ria Anggraini.

El año pasado, dijo, el número de participantes en el «Banaran Trail Run» alcanzó los 600 corredores, mientras que este año el objetivo era de 750 corredores, y el logro superó la meta.

Explicó que los corredores procedían de diferentes regiones, comenzando alrededor de Joglosemar (Yogyakarta, Solo, Semarang), Java Occidental, Java Oriental, Lampung, Medan hasta Makassar.

A diferencia de los campeonatos de carrera habituales, «Banaran Trail Run» ofrece una experiencia especial para los corredores que quieran correr mientras disfrutan de hermosas vistas naturales.

“Una ruta única y desafiante con vistas inigualables, a través de vastas plantaciones de café, el majestuoso panorama del monte Ungaran y la belleza del legendario lago Rawa Pening”, dijo.

Aparte de eso, dijo, los participantes del «Banaran Trail Run» también pueden pasar la noche en tiendas de campaña antes del «día de la carrera», creando una experiencia de carrera más personal, cálida y memorable.

“Banaran Trail Run 2025” también estuvo amenizada por una serie de actividades como capacitaciones para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), “Coffee Academy” y una exposición de MIPYMES.

