70 miembros de Basarnas buscan a escaladores desaparecidos en el monte Slamet

Pekalongan (ANTARA) – Basarnas Semarang, Java Central, ha movilizado una vez más a unos 70 miembros y voluntarios para continuar la búsqueda del escalador Syafiq Ridhan Ali Razan (18), reportado como desaparecido en el Monte Slamet desde el viernes (27/12).

Handika Hengki, miembro del personal de Basarnas Semarang, dijo el martes, cuando ANTARA se puso en contacto con ellos desde Pekalongan, que inicialmente había unas 120 personas que querían participar en la búsqueda de víctimas en el Monte Slamet, pero teniendo en cuenta todas las consecuencias, finalmente se decidieron por 70 personas, divididas en cuatro equipos.

«Sí, actualmente continuamos la búsqueda que hemos iniciado junto con voluntarios. campamento base (punto de encuentro) a las 07:00 WIB. “Actualmente se estima que el equipo de búsqueda y rescate ha llegado al primer puesto de la ruta de ascenso”, dijo.

Según él, la reducción del número de afiliados tuvo en cuenta todas las posibilidades que pudieran surgir. Por eso Basarnas está especializado en personal o voluntarios que ya cuentan con cualificación y especificaciones.

Sin embargo, dijo que Basarnas permitió que Dhani, el padre de Syafiq Ridhan Ali, se uniera a la búsqueda de su hijo, que ahora se considera perdido.

“Ayer efectivamente No entonces caminamos buscando víctimas porque estaba cerrado. «Con condiciones climáticas soleadas, la familia y tres equipos sólo subieron hoy para peinar los postes tres y cinco e inferiores, mientras que los demás llevaron a cabo el barrido en el punto máximo del flujo de agua a lo largo de la línea de vegetación en el límite de la ruta Baturaden, Banyumas», dijo.

Según él, basándose en el testimonio del amigo de Syafiq Ridhan, Himawan, originalmente estaban ubicados en la parte superior del flujo de agua cerca de la línea de vegetación.

«Entonces, según el testigo Himawan, Syafiq Ridhan Ali se perdió porque la víctima había sufrido anteriormente calambres que le impidieron continuar su viaje», dijo.

Handika dijo que se estima que hasta 62 personas han pasado por el puesto uno. Esta búsqueda adicional de víctimas durará dos días y finalizará el miércoles (7/1).

«La búsqueda comenzará hoy y finalizará mañana miércoles (1/7). Esperemos que la víctima pueda ser encontrada sana y salva pronto», dijo.

Syafiq Ridhan Ali Razan (18), residente de North Kramat, North Magelang, desapareció mientras escalaba el monte Slamet por la ruta Dipajaya, aldea de Clekatakan, distrito de Pulosari, regencia de Pemalang, Java Central.

En ese momento, Syafiq Ali estaba escalando con Himawan Choidar Bahran, residente de Secang, Magelang. El pasado viernes (27/12) los dos subieron la vía de escalada Dipajaya Clekatakan. Himawan fue encontrado por el equipo SAR el martes (30/12). Syafiq Ali aún no ha sido encontrado.

Lea también: Temanggung BPBD pide a los montañeros que presten atención al clima extremo