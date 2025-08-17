64 Task Force DPRKPP SURABAYA TRAIND Instalar techo UPVC

SEMARANG (Antara) – Un total de 64 Fuerza de Tarea para el Departamento de Vivienda Pública y Asentamientos y Áreas de Tierras (DVKPP) de la ciudad de Surabaya participaron en el Dr.Shield de la capacitación de techos de UPVC.

La capacitación fue realizada por PT Tangguh Fortindo (RTF) junto con el DVKPP de la ciudad de Surabaya y el Instituto de Tecnología de Noviembre Sepuluh (ITS) el 12 y el 14 de agosto de 2025.

Jefe del Laboratorio de Gestión y Construcción del Departamento de Ingeniería de Infraestructura Civil son IR. Akhmad Yusuf Zuhdy, pg.dipl.plg., MRE, En una declaración en Semarang, el sábado, la capacitación fue diseñada para integrar el conocimiento teórico de la ingeniería civil y los materiales de construcción con aprendizaje práctico en el campo.

Esta capacitación también enfatiza la importancia de la comprensión de los participantes de los estándares de seguridad y la calidad de construcción de acuerdo con Skkni (estándares de competencia laboral nacional indonesia), como las disposiciones mínimas sobre la distancia de instalación a los requisitos estructurales que deben cumplirse.

Según él, la capacitación está ampliamente diseñada, incluida la exposición del material del producto de techo UPVC Dr.Shield, Educación para la seguridad laboral, para controlar las sesiones prácticas de técnicas de instalación correctas y adecuadas.

La Fuerza de Tarea Surabaya DPRKPP que participó en la capacitación provino de diferentes orígenes, pero tenía el mismo entusiasmo por mejorar la competencia.

El presidente del equipo de trabajo de Surabaya PKP PKP está con Yumeidy Papeo expresó su aprecio por la implementación de la actividad como una manifestación tangible de la sinergia de tres pilares, industrias, gobierno y académicos en la construcción de una mejor calidad de vivienda para la comunidad.

«Tal colaboración es muy importante para garantizar que la ocupación en Surabaya cumpla con estándares de calidad seguros, cómodos y sostenibles. Esperamos que esta capacitación pueda mejorar las habilidades de los técnicos, así como un foro para el intercambio de conocimiento entre profesionales, académicos y el gobierno», dijo.

Mientras tanto, el jefe de la división de DVKPP, Deisy Puspitarini, dijo que el entrenamiento estaba en línea con la visión del alcalde de Surabaya para trabajar juntos, cooperación con todas las partes interesadas y elementos de la comunidad.

Dijo que la capacitación tuvo grandes ventajas y un impacto real sostenible en el progreso de la ciudad de Surabaya.

«Entonces, esta capacitación y práctica tienen como objetivo ofrecer y agregar la ‘habilidad’ del grupo de trabajo al instalar el techo de UPVC correcto», dijo.

La capacitación, dijo, fue un intento de mejorar las habilidades de los técnicos en el sector de la vivienda y garantizar la aplicación de los estándares de seguridad laboral,

«Trabajamos junto con su proveedor de lugares y personal docente, luego también invitamos a los programas de RSE del Dr.Shield, esta es una verdadera colaboración y puede ser útil para todos», dijo.

Fenny Christine, como el Gerente de Ventas y Marketing de RTF, agregó que la colaboración de partidos cruzados que van desde productores de materiales, el gobierno, hasta académicos, es la clave para garantizar los estándares de instalación correctos.

También enfatizó que la capacitación era parte de la visión más importante de la compañía al imprimir técnicos confiables en el campo de los techos.

«Por supuesto, tenemos una visión para estos aplicadores de que algún día se convertirán en grandes técnicos en términos de instalación», dijo.

«Se puede iniciar desde cosas pequeñas, como conocer las características de los techos de Dr.Shield de UPVC que ofrecen tipos de doble pared, pared única y baldosas (azulejos). Lo que es cierto son diferentes formas de instalación», dijo.