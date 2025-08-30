591 personas de Dindikpora Temanggung propuesta PPPK -Section -Time para

TEMANGGUNG (Antara) – Un total de 591 personas en el Departamento de Educación Juvenil y Deportiva (Dindikpora) de Temanggung Regency, Java Central se presentó como empleados del gobierno con un acuerdo de trabajo a tiempo (PPPK).

Jefe de Dindikpora Temanggung Regency Agus Sujarwo en Temanggung, el viernes de que consistieron en 246 categorías de empleados R2 y R3 y 345 R4. Consisten en maestros no permanentes, personal administrativo y guardias escolares.

«R2 y R3 no están a ASN incluidos en BKN y luego siguen toda la serie de selección de PPPK, pero no pueden llenar la formación, luego los solicitantes que siguen todas las fases PPPK en 2024 pero no pueden llenar vacantes, lo que se propone convertirse en PPPK a tiempo parcial», dijo.

Transferió el monto de su salario a la capacidad financiera regional.

«Según los cálculos temporales de la capacidad financiera regional por persona, recibirá más o menos un salario de Rp1.500,000 por mes, puede aumentar más tarde y ya dije que cuando nos encontramos», dijo.

Además, su partido dio la opción sobre su voluntad de ser propuesto para ser medio medio y -ppk, porque había, entre otras cosas, un ingreso reducido.

«Casi todos ellos optaron por proponer porque el estado es claro, aunque el salario está algo inactivo. Para el personal de PPPK hay una evaluación cada año», dijo.

Explicó que el medio tiempo todavía estaba lleno o no solo medio día.

«Es solo un término y presentado por PPPK Part -Time también obtiene PPPK NIP», dijo.

