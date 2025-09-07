5,800 nuevos estudiantes potenciales del estado extranjero Minati S2 y S3 UMS

Solo (Antara) – Un total de 5,800 nuevos estudiantes potenciales del extranjero están interesados ​​en el programa S2 y S3 de la Universidad Muhammadiyah en Surakarta (UMS).

Canciller de UMS Prof. DR. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., En medio de la nueva orientación estudiantil del Programa de Doctorado y Doctorado Semestre 2025/2026 Hybrid Hybrid a través del soporte de zoom y fuera de línea en el seminario del séptimo piso Siti Walidah, Solo, Solo, Solo, dijo Java, dijo Java.

Dijo que en su conjunto tenía 28 programas de estudio postdoctorales, que constan de 20 programas de maestría y 8 programas de doctorado.

«UMS es una universidad privada en Indonesia con la mayoría de los programas S2 y S3», dijo.

Actualmente, UMS también está desarrollando un nuevo programa de doctorado, a saber, S3 Informatics, S3 Health y S3 Medicine. Este esfuerzo es parte del desarrollo vertical para fortalecer la capacidad académica y la investigación de la universidad.

Además, Harun dio a conocer el número de registrantes extranjeros para el programa de posgrado UMS 5.800 personas alcanzaron. No menos de 20 estudiantes fueron aceptados este año.

«En general, los estudiantes extranjeros que actualmente estudian en el UMS de 38 países vienen», dijo.

Dijo que UMS trajo una gran visión como centro de educación y desarrollo islámico (ciencia y tecnología). La visión está formulada en el concepto de IMMS ISLAMI, LIMPRADA, Superior, en todo el mundo y sostenible.

«Para dar la dirección del cambio, el UMS establecerá 7 prioridades, 7 estrategias y 7 consecuencias en los próximos cuatro años», dijo.

Mientras tanto, relacionado con la actividad de orientación esta vez, el director de Postdoctorale UMS, Prof. DR. Farid Wajdi, SE, MM, Ph.D. Dijo que tiene como objetivo dar la bienvenida a nuevos estudiantes, tanto dentro como fuera del país, y la introducción del sistema académico y la administración del campus.

«Esta actividad es introducir cómo estudian, cómo pueden cuidar la administración y completar especialmente sus estudios más tarde», dijo.

Además de la introducción académica, continuó, los estudiantes también fueron introducidos en las instalaciones e infraestructura de soporte del campus, como laboratorios, sistemas de tecnología de la información, software, para capacitación curricular. Según él, la instalación fue diseñada para apoyar el exitoso estudio de los estudiantes S2 y S3.

UMS también preparó el apoyo financiero para los estudiantes. Para los excelentes estudiantes y marcos de la comunidad, hay horarios del mercado de valores de hasta el 50 por ciento. Con respecto a los estudiantes extranjeros, las oportunidades de financiación se abren por la colaboración del liderazgo central de Muhammadiyah con su lazismo.

«Esta política es para que más talentos globales puedan estudiar en UMS», dijo.

Los estudiantes que participan en la orientación provienen no solo de Indonesia, sino también de diferentes países. Señaló que los estudiantes extranjeros que estaban presentes de África, Kenia, Sudán, Taiwán, Tailandia, Pakistán y Timor Leste vinieron.

El ambiente del evento fue cada vez más festivo cuando se pidió a representantes de estudiantes extranjeros que se presentaran. Uno de uno, estudiantes de Pakistán, Palestina, Uganda, Tailandia, Malawi, Ruanda, Saudi -Aarabia, Yemen, Timor Leste, Siria mencionan los nombres y el origen de su país.