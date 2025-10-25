555 bonsáis amenizan la exposición de bonsáis en Kudus

Kudus (ANTARA) – Un total de 555 bonsáis de diferentes regiones de Indonesia animaron la competición y exposición de bonsáis a nivel nacional, como un esfuerzo por hacer campaña por el amor a las plantas y el amor por el medio ambiente.

«Aparte de eso, esta competencia y exhibición de bonsái también incluye actividades de introducción y capacitación en la fabricación de bonsái para estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria», dijo el regente de Kudus Sam’ani Intakoris en la inauguración de la competencia y exhibición de bonsái a nivel nacional con el tema «La grandeza de los observadores de bonsái de Kudus» en el Kudus Jagong Hall, Java Central, el sábado.

Espera que este evento pueda convertirse en un destino turístico porque los participantes provienen de diferentes regiones e incluso de fuera de Java.

Además, dijo, podría aumentar las transacciones de ventas para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) ya que hay muchos vendedores ambulantes (PKL) y aumentar los ingresos en términos de tarifas de estacionamiento.

«Esperemos que mucha gente venga porque leyó en las redes sociales que hay un bonsái por valor de 800 millones de rupias en este concurso. La belleza de este bonsái también es arte y es caro», dijo.

Mientras tanto, el presidente del Comité Nacional de Exhibición y Competencia de Bonsái, Yohan Hadi Pras, dijo que esta era la segunda exposición celebrada en Kudus después de un intervalo de 13 años.

«Es sagrado convertirse en un ícono del bonsái y ascender en la clase. La persona más alta que puede participar en esta competencia es la categoría Intermedia, ojalá en el futuro pueda llegar aún más alto y convertirse en una estrella mayor», dijo.

Los bonsáis expuestos varían de pequeños a grandes. Algunas son simplemente ramitas con hermosas curvas, también hay hojas pequeñas y densas. Las flores de buganvilla pueden verse hermosas incluso como bonsái.

Ver la singularidad del bonsái no puede separarse de los cuidados intensivos. Además, se necesita paciencia para convertirse en una hermosa y encantadora planta bonsái.

Como el santigi de Gunawan de Rembang que ganó el primer lugar en el concurso nacional de bonsái en Balai Jagong Kudus, donde la planta de bonsái tenía más de 15 años.

Gunawan dijo que el bonsái campeón Santigi fue comprado hace un año y luego cuidó y mantuvo la calidad de las hojas para que crecieran sanas y verdes.