512 hectáreas de campos de arroz que son golpeados por inundaciones en Demak fueron restauradas con éxito

Semarang (Antara): el gobierno de la provincia Midden -Java (Gobierno provincial de Java Oriental), junto con filas relacionadas, ha logrado restaurar 512 hectáreas de tierras agrícolas en la regencia de Demak, a saber, Dukun, Klitih, Pidodo y Kedunguter, el distrito de Karangtengah anteriormente.

El vicepresidente de Java Central Taj Yasin Maimoen, en la regencia de Demak, dijo el miércoles que se produjeron esfuerzos conjuntos en la reparación de tierras agrícolas.

Dijo que el 3 de julio de 2025, el trabajo de la estandarización del flujo del río Shipping era de unos 300 metros, lo que se convirtió en la conexión entre los flujos de riego que cruzaron los campos de arroz.

«Vine aquí el 3 de julio de 2025. La superficie total de la tierra de aproximadamente 512 hectáreas todavía estaba inmersa en agua. Gracias a Dios, ahora ha sido seca y se puede plantar nuevamente», dijo Gus Yasin, su apodo.

Según él, Demak Regency contribuye a la contancia del arroz número tres en Java Central, pero la clasificación está cayendo al número cinco porque hay tierra inundada.

Es por eso que dijo nuevamente, la productividad de las tierras agrícolas debe ser alentada nuevamente a mantener Java central como un desarrollo de alimentos nacionales.

«No solo en el distrito de Karangtengah, sino que también vemos todo en Demak Regency. ¿Dónde está el potencial que podemos desarrollar nuevamente, lo traemos de vuelta nuevamente, plantamos nuevamente», dijo nuevamente?

Jefe del Ministerio de Agricultura y Plantaje de Java Central Defransisco Dasilva Tavares dijo que Demak Regency era uno de los centros de producción de arroz más importantes en Java Central, con una contribución a la producción provincial del 8,89 por ciento.

Específicamente en el distrito de Karangtengah, dijo, también es uno de los centros que produce la producción de arroz en la regencia de Demak con un área de área vegetal de 4.951 ha.

Sin embargo, las inundaciones que tuvieron lugar en la región causaron daños y charcos de 512 campos de arroz hectáreas y causaron pérdidas a Rp18 mil millones por temporada de siembra.

Calculó si la productividad de la cosecha de grano seco era de 5,6 toneladas por ha, luego se multiplicó por 512 ha, entonces la pérdida potencial de la producción de arroz fue de 2.867.2 toneladas en una temporada de siembra.

«Equivalente a Rp.18.636,800,000, suponiendo que el premio Torrel es RP6,500 por kilogramo», dijo nuevamente.

Esperaba que la restauración de tierras agrícolas en el área pudiera aumentar la productividad del arroz en la región.

La recuperación de tierras agrícolas es un trabajo de cooperación en varias partes, incluida la Oficina Agrícola y de Plantación (Distanbun), el Departamento de Trabajos Públicos de Bina Marga y Cipta Karya (PUBMCK) y la Oficina Representativa del Banco de Indonesia en Java Central.

Luego, la Agencia Pemali-Juana River Basin (BBWS), Pt Ptamina Patra Niaga Regional Central Java-diy, Departamento de Bomberos, PT Corin Mulia, Pt NBI, a Pt Djarum y otros.