510 estudiantes de primaria de Semarang participaron en el Festival SenengMinton 2025

Semarang (ANTARA) – Un total de 510 estudiantes de primaria de 17 escuelas de la ciudad de Semarang participaron en el Festival SenengMinton 2025, que tuvo lugar en el Estadio Polytron de la Universidad Diponegoro de Semarang.

Al concurso, celebrado el martes por la Dirección Provincial de Java Central (Pengprov) de PBSI, asistieron estudiantes de los grados I a 3 de la escuela primaria.

El director del programa de servicios deportivos de la Fundación Djarum, Yoppy Rosimin, dijo que el Festival SenengMinton tiene como objetivo promover el amor por el bádminton de una manera divertida para que los estudiantes puedan disfrutar del juego mientras aprenden.

Explicó que la competición utilizó un formato inclusivo de «juegos divertidos» que esperaba fuera el punto de partida del proceso de desarrollo para crear una regeneración de jugadores de bádminton confiables para el futuro de Indonesia.

«A través de este Festival SenengMinton, queremos encender el entusiasmo y fomentar el amor por el bádminton desde una edad temprana», dijo.

A través de este evento, dijo, se espera que se pueda iniciar el proceso de siembra de manera estructurada y masiva.

«Creemos que formar atletas fuertes y confiables comienza con una sensación de disfrute por el tipo de deporte. A través de este festival, queremos presentar y presentar competencias que puedan aumentar la motivación de los estudiantes para ingresar al mundo del bádminton», dijo.

Mientras tanto, el presidente general de PBSI de Java Central, Pengprov Basri Yusuf, dijo que el Festival SenengMinton es uno de los pasos para descubrir y desarrollar jugadores talentosos de bádminton desde una edad temprana.

Según él, la competición es también una herramienta educativa destinada a ayudar a los estudiantes a comprender y amar mejor el deporte del bádminton.

«Estamos empaquetando toda la gama de actividades del Festival SenengMinton con elementos directamente relacionados con el bádminton, así como un esfuerzo por socializar este deporte entre los estudiantes de primaria», dijo.

También espera que esta actividad pueda aumentar el interés por el bádminton, tanto entre los niños como entre sus padres.

“A través del apoyo comunitario a las actividades a nivel de distrito y ciudad, confiamos en que el proceso de desarrollo de atletas desde la base se fortalecerá”, dijo.

Él cree que la ciudad de Semarang fue elegida por una razón y, por lo tanto, espera poder identificar rápidamente a los futuros jugadores de bádminton a través del Festival SenengMinton.

“Para que los estudiantes puedan ser parte del proceso de regeneración estructurado y sostenible de los deportistas de bádminton”, afirmó.

Además de la ciudad de Semarang, el Festival SenengMinton también se lleva a cabo en varias ciudades de Java Central, como Kudus (23 y 24 de junio), Solo (23 de septiembre) y Purwokerto (8 de noviembre).