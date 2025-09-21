500 participantes animan la diversión ejecutando la escuela primaria PSM Randublatung

RANDUBRATUNG, Blora (Antara) – Un total de 500 participantes compuestos por la comunidad, estudiantes y ex alumnos participaron en el primer financiamiento de la Escuela Vocacional PSM Randublatung en el contexto del 82 cumpleaños del Sabilil Muttaqin islámico de internado (PSM) con el espíritu de «Kniting Tierra,.

Nice Running toma la ruta de 5 kilómetros que comienza y termina en la página de la Escuela Vocacional PSM. Aunque esta era la primera vez que se celebró, el entusiasmo de la comunidad era tan alto, haciendo que este evento sea lleno de vida.

El jefe de la Escuela Vocacional PSM Randublatung, Mulyono, MM, expresó su orgullo por el éxito del evento.

«La buena carrera no es solo un deporte, sino también un medio para fortalecer la amistad y fortalecer el ser entre los residentes de la escuela, los ex alumnos y la comunidad. Esperamos que esta actividad positiva pueda convertirse en una agenda anual», dijo.

Mientras tanto, el presidente del YPI Pesantren Sabilil Muttaqin Randublatung, Alifa Nur Fitri, Mikom., Esa diversión que se ejecuta no solo produce beneficios para la salud, sino que también se convierte en un impulso importante para la sinergia de las escuelas con la comunidad.

«Realmente aprecio la implementación de esta primera diversión. El entusiasmo de la comunidad es realmente extraordinario. Además de ser físicamente saludable y promover el espíritu de deportividad, esta actividad también es un lugar para pegar las relaciones escolares con la comunidad circundante, para crear una solidaridad y armonía más fuerte», dijo.

El evento Nice Running también fue animado por el entretenimiento de la cantante Yessy Oktavia, así como por la presencia de stands UMKM y productos creativos de los estudiantes.

La emoción se siente cada vez más cuando la distribución de los precios de las puertas es interesante para los participantes felices.

Desde el lado de las carreras, Jefri de Surabaya Kopaskas logró convertirse en un campeón con un tiempo récord de 16 minutos 22 segundos.

Apreciaba la implementación de esta primera diversión en ejecución.

«La ruta es buena, la carrera semi -crail, los participantes también están extremadamente entusiastas. Se encuentra la seguridad en la estación de carretera y agua.

Con el éxito de esta diversión inaugural, SMK PSM Randublatung espera que actividades similares puedan continuar en los próximos años como foro para construir una cultura de vida saludable, mientras que las relaciones escolares, los cimientos, los ex alumnos y la comunidad se fortalecen.