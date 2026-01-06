50 vendedores ambulantes en Kudus recibieron ayuda de BPKH con carritos y tiendas de campaña

Kudus (ANTARA) – Hasta 50 vendedores ambulantes (PKL) en Kudus Regency, Java Central, recibieron asistencia con equipos comerciales en forma de carros y tiendas de campaña de BPKH, un programa del gobierno central para aliviar la pobreza y fortalecer las pequeñas y medianas empresas (MIPYME).

La entrega simbólica de la ayuda tuvo lugar el martes (1/6) en el Kudus Regency Hall, a la que asistieron el vicepresidente del Comité VIII de la RPD, Abdul Wahid, el regente de Kudus Sam’ani Intakoris y la regente adjunta Bellinda Putri, así como representantes de la BPKH.

«La ayuda proviene del presupuesto no estatal gestionado por la Agencia de Gestión Financiera del Hajj (BPKH) y está destinada a fortalecer la economía popular», dijo Abdul Wahid, vicepresidente de la Comisión VIII de la RPD de RI, cuando se reunió después de la entrega simbólica de carros y tiendas de campaña en el Kudus Regency Hall.

Según él, este programa de ayuda es también uno de los programas del presidente Prabowo Subianto para aliviar la pobreza y reactivar las pequeñas y medianas empresas.

«Aunque ya no está bajo la Comisión VI de la RPD RI, hay un presupuesto no estatal en la Comisión VIII que puede usarse para ayudar a las MIPYMES, uno de los cuales es mediante la asistencia de carros y tiendas de campaña», dijo.

Espera que esta asistencia pueda aumentar la productividad de los vendedores ambulantes y estimular el crecimiento económico regional. De hecho, este año se intentará brindar una asistencia adicional de 200 carros.

Mientras tanto, el regente de Kudus, Sam’ani Intakoris, expresó su aprecio y agradecimiento a la Comisión VIII de la RPD de RI y a BPKH por la atención prestada a los vendedores ambulantes en Kudus.

«En nombre del gobierno de Kudus Regency, nos gustaría agradecer al Sr. Abdul Wahid, BPKH y socios sociales que ayudaron a 50 vendedores ambulantes con carros y tiendas de campaña. También proponemos que Kudus reciba otras 200 unidades el próximo año», dijo.

Espera que esta asistencia pueda mejorar el bienestar de los vendedores ambulantes y al mismo tiempo impulsar el crecimiento económico regional. Se recuerda a los destinatarios que mantengan la limpieza, el orden y el cuidado de las instalaciones comerciales facilitadas.

El jefe del Departamento de Monitoreo, Evaluación e Informe de Beneficios de BPKH, Dyah Rahayu, explicó que el presupuesto total de ayuda fue de 800 millones de IDR para 100 unidades de carros y tiendas de campaña.

De ese presupuesto, dijo, se dividió en dos regiones: 50 unidades para Kudus Regency y el resto para Jepara Regency.

«Este programa es parte de las aspiraciones económicas del pueblo. A nivel nacional, los fondos de beneficios de BPKH alcanzan alrededor de 240 mil millones de rupias y para 2026 está previsto aumentar a alrededor de 250 mil millones de rupias», dijo.

Según él, el sector económico popular es una de las principales prioridades de la BPKH, junto con la educación, los servicios de da’wah, Hajj y Umrah y la ayuda en casos de desastre.

Con esta ayuda, se espera que los vendedores ambulantes puedan volverse más independientes, crear empleos y contribuir a reducir el desempleo en Kudus Regency.

Frangki, presidente de la Asociación Balai Jagong PKL, afirmó estar agradecido por la ayuda de carros y tiendas de campaña para las ventas, para que cuando llueve todavía pudiera vender.

Lea también: El gobierno de Kudus Regency pagará 570 millones de IDR para capital de trabajo para los vendedores ambulantes