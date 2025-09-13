50 participantes de la audición de bádminton en Kudus pasaron la ronda de cuartainer

KUDUS (Antara) – Se explicó que no menos de 50 bádmintonatletas son elegibles para la cuarentena de la audición general de Badminton Scholarship 2025 como una fase de determinar a los participantes dignos de ser aceptados en la Asociación de Bádminton (PB) Djarum Kudus, Central Java.

«Docenas de jóvenes jugadores de bádminton que ganaron el súper boleto en esta audición general después de aprobar la última ronda de la torneo en Gor Djarum Jati, Kudus», dijo el presidente del PB Djarum Budiarto General Audicional Talent Talent Team se encontró después del anuncio de Super Ticket.

Reveló que los 50 participantes consistieron en 18 atletas que ganaron la ronda de competencia y 32 jóvenes atletas elegidos por el equipo de búsqueda de talentos.

Además, los participantes se someterán a una fase de cuarentena durante cuatro semanas antes de que finalmente tengan la oportunidad de ganar la beca Badminton Djarum de la Fundación Djarum Sports Bakti y los atletas de PB Djarum que promueven.

«En general, los atletas que ingresan a la fase de cuarentena son bastante buenos. Todo tiene potencial. Pero aún tienen que pasar por el próximo proceso de selección para determinar quién finalmente nos viene a PB Djarum», dijo.

Agregó que el enfoque más importante de PB Djarum estaba en la búsqueda de atletas jóvenes, especialmente menores de 13 años. Este año, un total de 50 participantes que pasaron la cuarentena son 30 atletas masculinos y 20 atletas femeninas. La mayoría proviene del grupo de tiempo sub-11 que se considera una técnica básica bastante buena y perspectivas prometedoras.

«En cuarentena, luego se someterán a pruebas físicas, pruebas de salud, evaluaciones técnicas, de acuerdo con la calificación del carácter y la mentalidad de los campeones en el dormitorio. Todos estos aspectos son importantes porque no solo vemos la capacidad de jugar, sino también disciplina, la capacidad de ajustar y el espíritu de relajación», agregó.

Mientras tanto, el director del servicio deportivo de la Fundación Djarum y presidente de PB, Djarum Yoppy Rosimin, apreciaba a los atletas que ganaron supericullos.

Hizo hincapié en que las súper cartas no fueron el final de la batalla, sino el primer paso para demostrar la capacidad real de los entrenadores de PB Djarum.

«Los súper entradas no son una señal de la lucha que se ha completado, pero es exactamente el primer paso para los participantes mostrar sus habilidades, mentalidad y carácter. Use esta oportunidad lo más posible. Para aquellos que no tienen éxito, no se desaniman porque todavía hay muchas oportunidades en el próximo año», dijo.

Kadek Devandra Amertha, uno de los participantes que ganó el boleto del torneo Badung, Bali dijo que estaba orgulloso después de vencer a Raynard Foster Taygen de Medan con un puntaje de 21-13 y 21-18.

«Estoy muy feliz porque esta es la primera vez en audicionar para PB Djarum y obtener un súper boleto. Los padres están orgullosos y estoy listo para seguir la cuarentena. Está un poco triste de mis padres, pero estoy decidido a ingresar a PB Djarum», dijo un atleta que se había detenido en la clase 12.

Otra historia vino de Nagita Nadila Posumah, una damas sub-11 de Manado que murió en los últimos 32, pero luego se decidió obtener un súper boleto a través del camino del equipo de búsqueda de talento seleccionado.

«Cuando perdí en la competencia, era elegante. Pero aparentemente el equipo de Talentezoek fue elegido. Muy feliz, parece que el sueño de ingresar a PB Djarum se está acercando», dijo.

La madre de Nagita, Henny Anny Kaunang, afirmó estar triste de liberar al niño a la cuarentena, pero aún apoya completamente los ideales de su bebé, por lo que algún día puede estar orgulloso de Indonesia.