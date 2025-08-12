4.295 MABA UIN WALISONGO Introducción al campus

Semarang (Antara) – Rector de Uin Walisongo, Prof. DR. El Dr. Nizar, M AG abrió la introducción de la cultura académica y estudiantil (PBAK) 2025 en el campo del Campus 3 Uin Walisongo, Semarang 12-14 de agosto, seguido de 4.295 nuevos estudiantes de diferentes programas de estudio.

Con el tema «Investigación superior para la humanidad y la civilización» y la jerga «investigación de calidad, civilización elegante», PBABT es un impulso importante este año para que los nuevos estudiantes conozcan una mejor vida académica, asuntos estudiantiles y valores que mantienen Uin Walisongo.

En sus comentarios, el Prof. Dr. Nizar los nuevos estudiantes.

El canciller también enfatizó que el período de transición de la escuela secundaria a la universidad fue un período crucial que requiere una alta adaptabilidad. Se espera que los nuevos estudiantes puedan adaptarse no solo al entorno de aprendizaje, sino también con los maestros, el personal educativo y los compañeros.

«PBABT es un primer evento para adaptarse al entorno del campus. Los estudiantes que pueden ajustarse sobrevivirán y se desarrollarán más fácilmente, tanto en las áreas académicas como no académicas», agregó.

Presidente del Comité PBAK 2025 Dr. Ir. H. Mochamad Parmudi M.Sc. El número total de nuevos estudiantes de Uin Walisongo ofrece no menos de 4,295 con detalles de los estudiantes de Da’wah y la facultad de comunicación, no menos de 495 personas, la facultad de la economía islámica y los asuntos de 771 personas, la facultad de ciencias sociales y políticas, no menos de 179 personas.

Luego FITK 843 personas, 330 Facultad de Psicología y Salud, 770 Facultad de Ciencia y Tecnología, 549 Facultad y Facultad Legal, 306 Facultad de Usuludina y Humanidades y 50 Facultad de Medicina.

PBAK 2025 tomará unos días con una serie de actividades, incluida la introducción de la visión y la misión del campus, los sistemas académicos, las organizaciones estudiantiles, la ética y la cultura académica. Esta actividad espera que los nuevos estudiantes estén preparados para un viaje de estudio en Uin Walisongo con un espíritu de investigación, innovación y rendimiento.