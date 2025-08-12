395 atletas ampliaron Kejurkab «Jepara Merah Putih Karate Championship»

JEPARA (Antara) – Un total de 395 atletas de karate de 13 clubes en Jpara Regency, Java Central (Java Central) se unieron al Campeonato Karate Forki Regency titulado «All Jepara Merah Putih Karate Championship» Jepara Regent 2025 Cup.

«Apreciamos el entusiasmo de los participantes que vinieron de varios clubes de karate en Jepara. El número de participantes participantes se convirtió en una prueba clara de que los deportes de karate crecieron y fue muy buscado por la comunidad, en particular la generación más joven», Jepara Regent Witiararso Utomo en la apertura del «Campeonato Karate Karate» Jepara «.

Según él con el campeonato, además de ofrecer una competencia para los atletas, también es una forma de evaluar a los atletas y para la organización matriz en la promoción de los deportes de karate en JPara.

Agregó que este evento fue un punto de referencia para evaluar el grado en que se ejecutó el programa de desarrollo, donde se midió el rendimiento y la estrategia de entrenamiento formulada para dar a luz más enfocado, sostenible y capaz de dar a luz a atletas sobresalientes en un nivel superior.

Witiasso también aconsejó a todos los atletas que mantuvieran el valor del deportivo mientras compiten.

«Ganar es el fruto del entrenamiento y el trabajo duro, pero respetar a los oponentes es un reflejo del verdadero honor. Compitir con el espíritu de Satria y hacer que esta experiencia sea una instalación para un mayor nivel de rendimiento», dijo.

Se espera que el Karate Forki Jepara Kejurab no sea solo un lugar para la lucha por el título, sino también un contenedor para la amistad, el desarrollo del personaje y el aliento para que el nombre Jepara se sienta orgulloso en el ámbito nacional e internacional.

