34 estudiantes básicos en Kudus aparecieron como un pequeño oficial de policía que alimenta el aniversario de la República de Indonesia

KUDUS (Antara) -Un total de 34 estudiantes de SDIT al-Islam Kudus, Java Central, demostrará sus habilidades como un pequeño oficial de policía en el 80 aniversario de la República de Indonesia en Kudus Square, mostrando líneas que se combinan con baile, incluido el típico baile de Cretek.

Antes de que aparecieran, los estudiantes que todavía estaban en las clases 3 y 4 siguieron tres semanas de capacitación de rutina. El ensayo limpio se realizó hoy (8/16) para garantizar que la apariencia funcionara de manera óptima, mientras que el líder de las pequeñas rangos policiales era una estudiante de Clase 3 llamada Kayla Zilvia Azzura, que solo tenía 8 años.

La pequeña coreografía policial: Coach Dwi Wahyu Utomo del Foro de la Línea Indonesia (Forbasi) en Kudus el sábado, admitió que no menos de 34 estudiantes estaban preparados durante tres semanas, pero una capacitación intensiva dos semanas con buenos resultados porque pueden ser compactos en todos los movimientos.

Los estudiantes que participaron en la pequeña policía, dijo, fueron el resultado de la selección de 75 estudiantes, cuando 34 estudiantes fueron seleccionados para tener requisitos para condiciones físicas, mentales e inteligencia.

«Además de mostrar líneas, también se combinarán con una serie de bailes, incluido Kudus Kretek Dance», dijo.

Mientras tanto, Kayla Zilvia Azzura admitió que nada era difícil porque se aprendió.

Admitió que estaba muy feliz de participar, después de haber seguido previamente un entrenamiento intensivo para hacer que su voz suene.

Sin embargo, aún podía hablar en voz alta cuando dio una fila en medio de un ensayo limpio con la ayuda de los altavoces.

La pequeña actuación policial de este año este año es más animada con un disfraz rojo y blanco, un sombrero de mascotas con accesorios y una honda negra en el hombro. Toda la coreografía fue dirigida por el entrenador del Foro de la Línea Indonesia (Forbasi), Dwi Wahyu Utomo.

Según DWI, el movimiento de lo mostrado solo se eligió para que coincida con las posibilidades de los niños.

«El concepto es de hecho para el aniversario de la República de Indonesia y Bhayangkara. Entre las apariencias también insertamos Kreetek -Dance como un símbolo de la identidad sagrada, la ciudad de Kreetek», explicó.

Con una cuidadosa preparación, se espera que la aparición de la pequeña policía de SDIT al-Islam Kudus sea una de las atracciones que vive la 80ª celebración del Día de la Independencia en la Ciudad Santa.