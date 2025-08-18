33 PNS Magelang City Regiding Recibe Satyalancana Karya Satya

MAGELANG (Antara) – Un total de 33 funcionarios (PNS) del Ayuntamiento de Magelang recibieron el honor de Satyalancana Karya Satya del Presidente de la República de Indonesia para coincidir con el 80 aniversario de la República de Indonesia en el área.

The release of the Procompim section of the Magelang City government was received in Magelang on Monday and stated that the honor was transferred to the PNS representative by the mayor of Magelang Damar Prasetyono when he was the 80th birthday of the ceremony in the area in the Rindam IVAMDIMDAFUTION, that was followed by the Rindam IVAMDAFUTOUTUUTUATIONFOROFEFEFEFEVEVEVEFEFEVEfore Representative.

Los destinatarios del EEE, a saber, la administración estatal del Estado (ASN) que han servido de 10, 20 a 30 años en el Ayuntamiento local.

Durante la ceremonia con participantes de estudiantes, TNI, POLRI, agencias/instituciones regionales, organizaciones sociales y otros delegados, el alcalde de Damar también transfirió la remisión a los prisioneros de IIA Lapas en Magelang.

Un total de 396 prisioneros recibieron negligencias, que constaban de 390 receptores de remisión parciales (RU-I) y seis personas fueron inmediatamente libres (RU-II). La remisión se otorga sobre la base de las disposiciones del Ministerio de Derecho.

La ceremonia fue ordenada y solemne. Las tropas de la ciudad de Magelang Paskibraka levantaron la bandera roja y blanca suavemente. Aquellos que están a cargo de los elevadores, Erik Mulana Nabil Makarim (Sman 1 Magelang City), Ragil Arif Wicaksono (Sour 2 Magelang City) y Arjuna Indra Surya (Smkn 1 Magelang City), mientras Baki -dragers, Kairai -Mniii Pramesty) Magelang City).

Después de la ceremonia, el alcalde de Damar y las filas siguió a la transmisión en vivo de la conmemoración de la Proclamación de la Independencia de la República de Indonesia desde el Palacio del Estado prácticamente en el Salón Rindam IV/Diponegoro.

La serie de conmemoración del 80 cumpleaños de la República de Indonesia en el nivel de la ciudad de Magelang comenzó con varias actividades, incluida la oración interreligiosa y la oración en el complejo de oficinas del alcalde de Magelang, la manzana honoraria y el devocional sagrado en el cementerio Giri Dharmo Loyo Heroes.

La ceremonia final, en forma de Aubade, ceremonia de reducción de la bandera y el 80 aniversario de la República de Indonesia en el ex salón de Basái de Capacitación en Liderazgo Financiero en la Plaza de la Ciudad de Magelang.