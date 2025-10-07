32.684 Paud en Java Central recibieron asistencia integradora con formación integral

SEMARANG (ANTARA) – Un total de 32.684 instituciones de educación infantil (Paud) en Java central están recibiendo asistencia para aplicar la educación con un enfoque holístico integrador.

«Espero que Paud en Java Central tenga servicios integrales, integrales y de calidad», dijo la madre de Paud, provincia de Java Central, Nawal Arafah Yasin. Seminario web “Gestión e implementación de Paud en Java Central” en Semarang, el martes.

Junto con el grupo de trabajo (Pokja); La Madre Paud, esposa del Vicegobernador de Java Central Taj Yasin Maimoen, seguirá centrándose en ayudar a la Unidad Paud en Java Central.

Junto con la devoción que es parte del espíritu. Dar para hacer esto, Lo que siempre enfatiza la Gobernadora y Vicegobernadora de Java Central, Madre Paud, Java Central tiene una visión Hacer que los niños, obligados a hacer un año de jardín de infancia.

Explicó que el Programa de Desarrollo Integral Integral Paud también estaba regulado en el Reglamento Presidencial N° 60/2023, que enfatizó la integración de los aspectos de educación, salud, nutrición, cuidado, protección y bienestar de la niñez de manera simultánea y coordinada.

Dijo que actualmente el número de paud en Java central está registrado en 32.684 instituciones, que incluyen 19.264 jardines de infancia (TK), 10.112 grupos de juego (KB), 552 guarderías (TPA) y 2.756 unidades de paud similares.

El total de profesores o educadores paud fue de 57.208 personas, con 911.218 alumnos.

Según él, esa cifra tiene un gran potencial para que Java Central contribuya a la obtención del oro de Indonesia en 2045.

«El número de paud es un potencial, no un obstáculo. Con gran poder, este gran número, Dios quiere que podamos mover paud para ser mejores», dijo.

Porque, dijo Nawal, la edad de 0 a 6 años es una edad de oro (edad de oro), un período de crecimiento que afectará a los niños en el futuro, por lo que se espera que Paud brinde servicios educativos equitativos, de calidad y equitativos.

«Tenemos la responsabilidad de ofrecer servicios de calidad no sólo de manera uniforme, sino también de calidad y justa. Esta es una de las claves para el desarrollo de recursos humanos para crear una Indonesia dorada», dijo la madre del Foro Nacional de la Infancia de Java Central.

Según él, Paud en Java Central tiene muchos desafíos, uno de los cuales es la cifra aproximada de participación de Paud (APK) en 2024 según datos de BPS, solo el 47,65 por ciento, mientras que el número de niños atendidos por Paud sigue siendo del 14,31 por ciento.

«Todos debemos unirnos para tomar medidas estratégicas para que esta MOT se acerque al menos al 60 por ciento, o la esperanza es al 70 por ciento», dijo Nawal, quien también es la madre de Central Java Literacy.

Espera que todas las partes puedan trabajar juntas para realizar Pauds holísticos e integradores en Java central, comenzando por la madre provincial de Paud y 35 distritos/ciudades, gobiernos locales, organizaciones asociadas y también todas las instituciones de Paud.

«Espero que esta actividad tenga un uso amplio y significativo en la gestión e implementación del desarrollo de servicios paud holísticos e integradores en Java central», dijo.