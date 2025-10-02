Semarang (Antara) -Untal de 28 apelación civil estatal (ASN) en el Ayuntamiento de Semarang fortaleció el contacto central de Java en la XVII Korpri National Sports Semana (pornas) en 2025 en Palembang, Sumatra del Sur, 5-11 de octubre.

El alcalde de Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, en Semarang, expresó su orgullo el jueves porque los atletas que no solo abandonaron la ciudad de Semarang, sino que también llevaban el buen nombre de Java Central en el Arena Nacional.

«Presencia Tú Todos son símbolos de orgullo, disciplina y ASN -Vechtgeest que no solo se emplean fuertemente, sino también en el campo del deporte «, dijo, al liberar ASN que competirá.

De los 28 atletas que fueron enviados, la mayoría de la oficina de educación de la ciudad de Semarang llegó, especialmente los maestros que han entrenado a la próxima generación de la nación diariamente.

Antes de participar en la ciudad de Palembang, un contingente de la ciudad de Semarang había recibido una capacitación desde el 27 de septiembre de 2025.

Competirán en varios deportes, como voleibol, baloncesto, bádminton, ajedrez, fútbol sala, natación, gateball, ejercicio Korpri, tenis de mesa y tenis de campo.

La participación de la ciudad de Asn Semarang en el evento nacional es una prueba de que ASN no solo es un servicio público, sino también personas que pueden mantener la salud, agudizar su rendimiento y promover la deportividad y la unión.

«Desde aquí vemos juntos que amigos como ASN no solo están sirviendo a la comunidad, sino también a los símbolos de ASN para mantener la salud, agudizar su rendimiento y promover estar juntos», dijo.

También se aseguró de que los servicios públicos no se perturben mientras el ASN compitiera, porque las tareas temporales y la rotación se elaboraron para que la función de servicio continuara funcionando normalmente.

Como forma de apoyo, el gobierno de la ciudad de Semarang, junto con Korprk, ofreció pleno apoyo y apoyo a los ASNS y los atletas que participaron.

«Estoy seguro de que cada sudor y sacrificio del tiempo en el entrenamiento dará fruto con rendimiento y orgullo», dijo.

«Compite con el entusiasmo Fairplay, Muestre el alma de los cazadores y haga que cada competencia sea una experiencia valiosa para fortalecerse, tanto en el Sportenara como en la tarea de servir a la comunidad «, dijo Agustina.

Mientras tanto, uno de los miembros del contingente, Rizan Firdaus, que trabaja como maestro de SDN Gayamsari 02, es optimista de que este año puede obtener oro.

«Para nuestra esperanza y objetivos que representan al equipo de baloncesto, sin duda ofrecerá lo mejor porque el año anterior ha logrado obtener una medalla de plata y esperar que este año pueda obtener una medalla de oro», dijo.

Con el espíritu de unión y trabajo duro, la ciudad de Asn Semarang es optimista de que el rendimiento puede contribuir a Java central.

