26.000 candidatos al Hajj de Java Central han pagado la primera fase de Bipih 2026

Semarang (ANTARA) – La Oficina Regional de Java Central del Ministerio de Hajj y Umrah (Kemenhaj) (Jateng) declaró que la tasa de reembolso de la asignación de viaje para el Hajj de Indonesia (Bipih) de 2026 en la primera fase para posibles peregrinos del Hajj fue del 79,02 por ciento.

El jefe de la oficina regional del Ministerio del Hajj (Kanwil) para Java Central, Fitriyanto, en Semarang, dijo el jueves que el pago para la primera fase de Bipih ascendió al 79,02 por ciento, o alrededor de 26.000 candidatos al Hajj.

Dijo que había alrededor de 7.100 candidatos al Hajj que aún no habían pagado su Bipih y se les dio la oportunidad de pagarlo en la segunda fase, que es del 2 al 9 de enero de 2026.

Aquellos a quienes se les dará la oportunidad de la segunda fase de reembolso son aquellos que solicitan la fusión de marido y mujer, compañeros de edad avanzada, la combinación de hijos y padres, y luego los posibles peregrinos que aún no tienen istitha’ah.

«Los restantes peregrinos potenciales podrán realizar el Hajj en 2026», dijo.

Dado que la segunda fase del reembolso de Bipih durará seis días hábiles, espera que los 7.100 candidatos restantes al Hajj puedan pagarlo.

‘Luego recogemos los documentos y luego nos vamos grupo«Éramos un grupo y luego solicitamos una visa en la embajada de Arabia Saudita», dijo.

Dijo que la cuota de este año para candidatos al Hajj de Java Central llegó a 34.122 personas entre los peregrinos regulares, un aumento con respecto a las 30.377 personas del año anterior.

“Luego, 1.706 personas mayores prioritarias, así como 87 guías de culto y 191 funcionarios regionales del Hajj”, dijo.

Dijo que el Ministerio del Hajj ha concedido una dispensa para ampliar el pago de las tarifas del Hajj, pero sólo para las zonas afectadas por el desastre, a saber, Aceh, Sumatra Occidental y Sumatra Septentrional.

«Así que los afectados por la inundación son aquellos a quienes se les concede dispensa o relajación. En cuanto a Java Central, Alhamdulillah, No Hay un problema porque todo está seguro y por eso sólo queda alrededor del 20 por ciento. «Si Dios quiere, continuaremos con esto en la segunda fase», dijo.