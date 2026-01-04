25 aldeas en Batang no lograron obtener Rp. 7.500 millones en fondos comunitarios

Batang (ANTARA) – El gobierno de Batang Regency, Java Central, ha dicho que hasta 25 aldeas en ocho subdistritos no pudieron desembolsar la asignación del Fondo de Aldeas de la Fase II del año presupuestario 2025, que asciende a 7.500 millones de IDR, debido a la implementación de nuevas regulaciones del gobierno central.

Handy Hakim, jefe del Servicio de Empoderamiento Comunitario y Aldea de Batang Regency en Batang, dijo el domingo que este obstáculo se debe al Reglamento del Ministro de Finanzas (PMK) número 81 de 2025, que establece una fecha límite para la finalización administrativa.

“Por lo tanto, los fondos no se pueden desembolsar a los gobiernos de las aldeas que no hayan completado los documentos de desembolso para la Fase II DD no asignada al 17 de septiembre de 2025”, dijo.

Según él, las 25 aldeas afectadas están ubicadas en ocho subdistritos, a saber, seis aldeas en el subdistrito de Tulis, Warungasem (cinco aldeas), Pecalungan (cuatro aldeas), Limpung (tres aldeas), Batang (tres aldeas), Banyuputih (dos aldeas) y Bandar y Kandeman con una aldea cada uno.

Esta condición, dijo, crearía dilemas operativos sobre el terreno, ya que algunos jefes de aldea ya habrían depositado fondos personales o fondos de rescate para que el desarrollo físico continuara a finales de año.

«Muchos jefes de aldea han sido rescatados porque temían que se les acabara el tiempo. Como resultado, ahora no tienen un presupuesto sustitutorio», afirmó.

Handy no niega que la existencia de este nuevo acuerdo haya creado tensión entre las administraciones de la aldea y del subdistrito, ya que cada una culpaba a la otra por quién era responsable del retraso en el proceso administrativo que resultó en la falta de desembolso de los fondos.

Dijo que el gobierno central en realidad emitió una Decisión Conjunta (SKB) de los Tres Ministros como solución, es decir, que las aldeas podrían utilizar los cálculos presupuestarios restantes (Silpa) o la participación de capital restante de las Empresas de Propiedad Rural (BUMDes).

Sin embargo, dijo que esta solución no resuelve completamente el problema porque no todas las aldeas tienen suficientes reservas financieras de estas dos fuentes.

«Esta solución aún no es efectiva porque no todas las aldeas tienen suficiente Silpa o BUMDes restantes. La última opción, los costos incurridos, se registrarán como deudas y se pagarán con los fondos del presupuesto de 2026», dijo.