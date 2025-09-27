235 atletas de kickboxing participaron en la ronda de calificación de Porprov Yateng 2025

SEMARANG (Antara) – Un total de 235 atletas de kickboxing de todos los distritos/gestión de faldas de la ciudad en Java Central participaron en la ronda de calificación (BK) de la Semana del Deporte Provincial (Porprov) XII de Java Central 2026.

«Esta actividad BK Porprov XVII Kickboxing Java Central Java recibió alrededor de 235 participantes de todos los Pengabs de Regencia/Ciudad en toda Java Central», dijo el presidente de la Junta Provincial de Kickboxing de Java Firli, en Semarang, viernes.

Explicó que había tres categorías que fueron disputadas, a saber, el anillo, que se topó con el anillo, Tatami que compitió en la colchoneta, luego los musicales mostraron el movimiento.

Según él, los atletas que participaron en BK Porprov del 25 al 28 de septiembre de 2025 tuvieron que cumplir con los requisitos de edad mínima de 17 años y un máximo de 26 años.

«Entonces, BK Porprov tiene como objetivo tomar participantes. Por lo tanto, aquellos que pasan esto luego participarán en Porprov XVII (representante de Java Central, etc.)», «,», «,», «)»,

Mientras tanto, el vicepresidente de la División de Recursos y Fondos o Koni Central Java Madi dijo que Koni apoyó plenamente la implementación de BK Porprov XVII Kickboxing.

Explicó que BK Porprov fue el proceso de selección de atletas de distritos/ciudades que ocurrirían en Porprov XVII 2026 que tuvo lugar en Semarang Raya.

A partir de los resultados del BK porprov, dijo, habrá una imagen de los atletas del pilar que representará a Java Central en Porprov XVII.

«Koni apoya enormemente la implementación de las actividades de BK Porprov, por lo que la esperanza luego presentará atletas que están preparados para la Semana del Deporte Nacional (PON) 2028 en el este y el oeste de Nusa Tenggara», dijo.

Espera que los atletas de kickboxing puedan funcionar aún mejor en Pon NTT-NTB en comparación con cuando representa Java Central en Pon Aceh-North Sumatra.

En Pon 2024 Aceh-Sumut, la rama central de kickboxing de Java ganó una medalla de oro, cuatro medallas de plata y tres medallas de bronce.

«Esto ya es muy bueno porque esta rama de kickboxing es nueva, los partidarios del North Sumatra Aceh Pon. El objetivo de Pon NTT-NTB puede agregar más medallas, al menos tres de oro», dijo.

