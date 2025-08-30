2,106 MABA de Escuela Vocacional de Indeip que fue recibido oficialmente por el decano

SEMARANG (Antara) – Un total de 2,106 año académico 2025/2026 de nuevos estudiantes, la Escuela Vocacional de Indep (SV), recibido oficialmente por el decano del Prof. Dr. Budiyono en el campus de Tembalang.

Anteriormente también habían sido recibidos por el Rector de Undio Prof. Dr. El Dr. Suharnomo será transferido a todos los decanos de la facultad/escuela.

«Los nuevos estudiantes de la Escuela Vocacional de Indep se han seleccionado generaciones desde Sabang a Merauke, también de Miangas a Rote», dijo el Dr. Ida Hayu Dwimawanti MM SV Academic and Student Decan y estudiante decano.

Los estudiantes consisten en el departamento civil y la planificación, con el programa de estudio aplicado para el diseño de ingeniería y arquitectura de Insfraestructura Civil de 226 estudiantes y planificación espacial aplicada y planificación de tierras un total de 159 estudiantes.

Posteriormente, el Ministerio de Tecnología Industrial con un programa de estudio de licenciatura para la tecnología de motivos industriales aplicados de un total de 107 estudiantes, la Licenciatura Aplicada de Ingeniería de Diseño Mecánico de un total de 113 estudiantes y la tecnología de ingeniería de automatización aplicada de un total de 143 estudiantes.

El resto también se utiliza científicos para enviar tecnología de construcción de un total de 128 estudiantes y los estudiantes aplicados de ingeniería eléctrica industrial de un total de 133 estudiantes.

El Ministerio de Negocios y Finanzas con un Programa de Estudios de Licenciatura Aplicado de un total de 468 estudiantes y Licenciatura en Administración de Gestión Aplicada y Logística Un total de 238 estudiantes.

Posteriormente, el Ministerio de Información y Cultura con el Programa de Estudios de Bachiller Aplicados en Información y Relaciones Comunitarias de un total de 249 estudiantes y graduados aplicados aplicó un total de 142 estudiantes.

Los nuevos estudiantes son aceptados por varias selecciones, a saber, el rendimiento nacional (SNBP), la selección nacional basada en la prueba (SNBT), la selección de rendimiento de semillas superiores (SBUB), la presentación de la escuela vocacional y la selección de selección (UM) de la Escuela Vocacional de la Universidad Diponegoro.

«Ahora eres parte de la familia extendida de la Universidad Diponegoro, una de las universidades que tienen una gran cantidad de logros y bien conocido en Indonesia que recibió el mejor reconocimiento, tanto a escala nacional como internacional», agregó el diputado decano.

La serie de nuevas actividades para la admisión de estudiantes incluye actividades de introducción de la vida en el campus para nuevos estudiantes (PKKMB) y la educación del carácter 2025 celebrada del 19 al 22 de agosto de 2025.

Mientras que la actividad de orientación Diponegoro Muda (ODM) en 2025 23 de agosto de 2025 está en el estadio de Untip.

Todos los estudiantes nuevos están obligados a participar en una serie de eventos que se llevan a cabo en la facultad/escuela, departamento/programa de estudio de acuerdo con el horario especificado.

El decano de la escuela vocacional Prof. DR. El Dr. Budiyono también aceptó oficialmente nuevos estudiantes.

Serán capacitados para que luego se conviertan en personas que son nobles, duras, duras, muy dedicadas y beneficiosas para la sociedad, el país de origen y la nación.

Esto está en armonía con el eslogan sin deshacer, sin ficha con jaya digna, útil y útil, así como campeones.