21 SPPG disponibles en Kudus para MBG

Kudus (ANTARA) – El Programa de comidas nutritivas gratuitas (MBG) en Kudus Regency, Java Central, se está generalizando cada vez más, ya que cuenta con el apoyo de 21 Unidades de Servicios de Cumplimiento de Nutrición (SPPG) que operan para atender a decenas de miles de estudiantes de cientos de escuelas en el área de Kudus.

«Este programa de comidas nutritivas y gratuitas es una forma de nuestro apoyo al programa del presidente. El objetivo es claro: que nuestros niños sean sanos e inteligentes y se conviertan en la generación dorada de Indonesia», dijo Kudus Regent Sam’ani en la inauguración de Kaliputu SPPG Kudus City, gestionada por la Fundación Bakti Semesta Utama, en Kudus el domingo.

Según él, la existencia de SPPG en Kudus es un verdadero paso hacia la creación de una próxima generación sana y de alta calidad.

Por ello, recordó la importancia de la coordinación entre los gestores del SPPG, Puskesmas y el Servicio Distrital de Salud (Dinkes) para que la implementación del programa sea fluida y sin obstáculos.

«Pedimos a cada jefe de SPPG que se coordine directamente con el Puskesmas más cercano. Lo mejor es que el coordinador tenga una oficina en la Oficina de Salud de Kudus para que cuando haya un problema se pueda comunicar y resolver de inmediato», dijo.

Además, el regente también recordó que la adquisición de alimentos para el programa MBG debe realizarse a través de mercados tradicionales y comerciantes locales, para apoyar la economía comunitaria y las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en Kudus.

En cuanto a la disponibilidad de SPPG, es optimista de que 81 SPPG estarán disponibles para fin de año, mientras que 21 SPPG ya están operativos y otros 60 aún están en fase de construcción y se espera que estén terminados antes de fin de año.

Como medida de control, el gobierno de Kudus Regency también pidió a todos los administradores del SPPG que instalen cámaras de vigilancia (CCTV) en algunos puntos del SPPG. Las cámaras se conectarán a los sistemas de seguimiento de Kodim, Polres y la Agencia Nacional de Alimentación (BGN), sin interrumpir las actividades rutinarias en el lugar.

«Este CCTV debería garantizar que la implementación del programa sea segura y transparente, y al mismo tiempo pueda ser monitoreado por el público», dijo.

Muis Toni, director de SPPG Kaliputu Kudus City, admitió que actualmente atiende a 2.916 estudiantes de 16 instituciones educativas, desde jardines de infancia, internados islámicos, escuelas primarias, escuelas intermedias y secundarias. En tanto, la capacidad máxima del menú de alimentos ofrecido es de hasta 4.100 estudiantes.

«El mecanismo de distribución de alimentos se lleva a cabo todos los días. Mientras tanto, las materias primas alimentarias se reciben a las 12 del mediodía y los menús de comida preparada se distribuyen a las escuelas todas las mañanas de acuerdo con el menú nutricional determinado», dijo.