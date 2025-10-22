20 mipymes culinarias típicas de Magelang listas para revivir el maratón Bank Jateng Borobudur 2025

Semarang (ANTARA) – La competencia internacional de carreras Bank Jateng Borobudur Marathon 2025 en el área del templo de Borobudur, Magelang Regency, el domingo 16 de noviembre de 2025, será animada. La razón es que el comité organizador ha preparado veinte mipymes culinarias típicas de Magelang para comercializar sus productos y amenizar este prestigioso evento.

Son medios compuestos por 124 MIPYMES y participaron en el programa »Pawone Sinau Volumen 2» en Grand Artos Hotel Magelang, el 15 de octubre de 2025. La primera serie se llevó a cabo en RM Progosari, Srowol, Magelang, el pasado septiembre de 2025.

Pawone Sinau es una agenda previa al evento del Maratón de Borobudur (BorMar) diseñada para que las MIPYMES seleccionadas reciban lecciones y talleres dinámicos del equipo de Bank Jateng, chefs mentores experimentados de Plataran Borobudur y Puri Asri, así como oradores asociados.

»Organizamos cientos de mipymes, como audiciones de artistas. Venimos, vemos la calidad del producto, el envase, probamos el sabor, si es higiénico o no, etc. Hasta que finalmente, veinte MIPYMES fueron seleccionadas para participar en Pawone Sinau Parte 2. “Producen alimentos pesados, alimentos ligeros y bebidas”, dijo Sri Aswito Zainul, miembro del Comité del Maratón de Borobudur, cuando fue contactado el martes 21 de octubre de 2025.

Según Aswito, el gran propósito de Pawone Sinau Part 2, con el chef Muhammad Iqbal Batubara de Plataran Borobudur y el chef Puri Asri, Indah Suprapti tiene un gran propósito, que es servir como una herramienta para que las MIPYMES asciendan de rango agregando valor al desarrollo económico e introduciendo el potencial culinario de Magelang a nivel nacional e internacional.

Durante esta sesión informativa, los participantes recibieron materiales de los chefs, incluso sobre cómo servir los platos o el proceso de disposición y decoración de los alimentos para que luzcan más atractivos. También hay material sobre el aspecto Go Green, que se refiere a materias primas respetuosas con el medio ambiente.

Además, dijo, también recibieron material sobre costo de bienes vendidos (HPP) y marketing. Con este material se espera que las pymes culinarias puedan calcular variables de producción para poder vender a un precio razonable y utilizar transacciones digitales.

Proteger el patrimonio cultural

Varios inquilinos conocidos de Magelang participaron en esta actividad, incluidos Sop Empal Pak Gimbal, Kedai Tahu Susur Mendoan, Warung Cobek Kupat Tahu, Pati Aren Borobudur, Soup Senerek Bu Tutik, Mushroom Borobudur, Bebek Domangap y Omah Singkong Borobudur.

»A través de Pawone Sinau, también invitamos a las MIPYMES a preservar el patrimonio cultural en forma de especialidades y bebidas locales. “Aunque existen combinaciones, hay que preservar el valor local”, afirma Aswito, también director de eventos de Kompas.

Mientras tanto, Liem Chie An, presidente de la Fundación Borobudur Marathon, espera que el evento BorMar no sólo cuente historias sobre los logros de los corredores, los estilos de vida saludables y el crecimiento de la industria del turismo, sino también cómo este evento se convertirá en una fuerza impulsora económica para la gente de Magelang.

Aprecia enormemente las actividades de Pawone Sinau como incubadora de MIPYMES en Magelang para ayudarlas a ser más creativas, desarrollar negocios y dar a conocer sus productos en todas partes.

«El Maratón de Borobudur está aquí para tener un amplio impacto, ya sea en el desempeño de los niños del país, las inversiones, el nivel de visitas turísticas, la ocupación hotelera, las estancias en familias y la promoción de la clase de las MIPYMES», dijo. ***