19 compañías indonesias aprobaron Curation Iie 2025 en Dubai

SEMARANG (Antara) – Un total de 19 compañías indonesias aceptaron oficialmente la curación de participar en el Foro de Exposición de Inversión de Indonesia (IIE) 2025 que se llevará a cabo del 2 al 3 de septiembre de 2025 en uno de los hoteles más lujosos del Hotel Dubai, Pallazo Versace.
Este prestigioso evento fue organizado por el Instituto de Tecnología de Surabaya Sepuluh Nopember (ITS) y fue dirigido directamente por el jefe de su estudio público y centro de políticas, el Dr. Arman Hakim, nasución.
«Hemos celebrado una audiencia con varias partes relacionadas. Nuestra esperanza, estas compañías pueden traer inversiones a casa que no solo fomentan asuntos rentables, sino también un crecimiento económico nacional», dijo Arman en un comunicado en Semarang el jueves.
El evento espera que las 19 empresas puedan atraer inversiones estratégicas de los Emiratos Árabes Unidos e Inversores Globales.
Con un fuerte apoyo de diferentes partidos, se supone que IIE 2025 es uno de los momentos importantes para fortalecer las relaciones económicas indonesias: los Emiratos Árabes Unidos, así como las oportunidades de apertura para la cooperación global en diferentes sectores.
Además, esta actividad también recibió el apoyo del Presidente del Centro de Blockchain de Indonesia, así como del Presidente de los Asuntos Económicos de Java Oriental, H. Hambali, SE.
La implementación de IIE 2025 también recibió el pleno apoyo del Consulado General de Indonesia en Dubai a través del Consul General de Indonesia para Dubai Denny Lesmana, la Dirección del Medio Oriente del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Asuntos Exteriores de la República de la República de la República de la República de la República de la República de la República de la República.
Aquí hay 19 empresas que continúan con la curación Iie 2025:
1. Agricultura y comida aguas abajo
Pt. Makmur mandiri abadi
Pt. Tamma Indonesia
Hadith de la Oficina Profesional de Yayasan Muda (KPM)
Pt. Indo ganado jaya
Pt. Global Persada Samuda
2. Industria halal y sharia digital
Pt. Daeyu indonesia
Pt. Indonesia Bill Pillars (saddekah.com)
3. Infraestructura y zona económica especial
Pt. Dorado Kemuning Semesta Agronet
Pt. Agung Megah Abadi
Pt. Ecalestari cristalino
4. Tecnología / Tecnología Verde
Pt. Consula Digital Nara
Pt. Detectar el sistema de seguridad
Pt. Pregúntele al asistente interactivo
Pt. Madani de los medios Último
Pt. Estrategia Elang Suidaya
5. Turismo y economía creativa
Pt. Asha IVF Indonesio
Pt. Compañía de ecosistemas creativos indonesios
Pt. Meta nusantara victori
Pt. Java Vapor Indonesia.