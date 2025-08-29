19 compañías indonesias aprobaron Curation Iie 2025 en Dubai

SEMARANG (Antara) – Un total de 19 compañías indonesias aceptaron oficialmente la curación de participar en el Foro de Exposición de Inversión de Indonesia (IIE) 2025 que se llevará a cabo del 2 al 3 de septiembre de 2025 en uno de los hoteles más lujosos del Hotel Dubai, Pallazo Versace.

Este prestigioso evento fue organizado por el Instituto de Tecnología de Surabaya Sepuluh Nopember (ITS) y fue dirigido directamente por el jefe de su estudio público y centro de políticas, el Dr. Arman Hakim, nasución.

«Hemos celebrado una audiencia con varias partes relacionadas. Nuestra esperanza, estas compañías pueden traer inversiones a casa que no solo fomentan asuntos rentables, sino también un crecimiento económico nacional», dijo Arman en un comunicado en Semarang el jueves.

El evento espera que las 19 empresas puedan atraer inversiones estratégicas de los Emiratos Árabes Unidos e Inversores Globales.

Con un fuerte apoyo de diferentes partidos, se supone que IIE 2025 es uno de los momentos importantes para fortalecer las relaciones económicas indonesias: los Emiratos Árabes Unidos, así como las oportunidades de apertura para la cooperación global en diferentes sectores.

Además, esta actividad también recibió el apoyo del Presidente del Centro de Blockchain de Indonesia, así como del Presidente de los Asuntos Económicos de Java Oriental, H. Hambali, SE.

La implementación de IIE 2025 también recibió el pleno apoyo del Consulado General de Indonesia en Dubai a través del Consul General de Indonesia para Dubai Denny Lesmana, la Dirección del Medio Oriente del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Asuntos Exteriores de la República de la República de la República de la República de la República de la República de la República de la República.

Aquí hay 19 empresas que continúan con la curación Iie 2025:

1. Agricultura y comida aguas abajo

Pt. Makmur mandiri abadi

Pt. Tamma Indonesia

Hadith de la Oficina Profesional de Yayasan Muda (KPM)

Pt. Indo ganado jaya

Pt. Global Persada Samuda

2. Industria halal y sharia digital

Pt. Daeyu indonesia

Pt. Indonesia Bill Pillars (saddekah.com)

3. Infraestructura y zona económica especial

Pt. Dorado Kemuning Semesta Agronet

Pt. Agung Megah Abadi

Pt. Ecalestari cristalino

4. Tecnología / Tecnología Verde

Pt. Consula Digital Nara

Pt. Detectar el sistema de seguridad

Pt. Pregúntele al asistente interactivo

Pt. Madani de los medios Último

Pt. Estrategia Elang Suidaya

5. Turismo y economía creativa

Pt. Asha IVF Indonesio

Pt. Compañía de ecosistemas creativos indonesios

Pt. Meta nusantara victori

Pt. Java Vapor Indonesia.