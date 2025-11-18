177 Posbankum fue fundado en la ciudad de Semarang.

Semarang (ANTARA) – El ministro de Derecho de la República de Indonesia, Supratman Andi Agtas, visitó el martes (18/11) el puesto de asistencia jurídica (Posbankum) en la aldea de Kramas, distrito de Tembalang.

Esta visita es parte de la agenda nacional para fortalecer el acceso a la justicia, antes de la inauguración de Village/Kelurahan Posbankum en Java Central, que tendrá lugar el próximo miércoles.

A la visita también asistieron la embajadora de Posbankum, la gobernadora de Maluku del Norte, Sherly Tjoanda Laos, los dirigentes del Ministerio de Derecho y Derechos Humanos, la Oficina Regional de Java Central del Ministerio de Derecho y Derechos Humanos, así como funcionarios del gobierno de la ciudad de Semarang.

En su discurso de bienvenida, la alcaldesa de Semarang, Agustina Wilujeng, dijo que la visita del Ministro de Derecho fue un honor y un impulso para mostrar las mejores prácticas en servicios legales comunitarios. El programa Posbankum se lanzó a nivel nacional el 5 de junio de 2025 como implementación de la séptima Asta Cita del presidente Prabowo.

Según Agustina, Posbankum está realmente presente y trabaja en el punto más cercano a los vecinos. La ciudad de Semarang tiene Posbankum en sus 177 subdistritos, y el subdistrito de Kramas se considera uno de los distritos más adecuados para las visitas nacionales.

Se eligió el subdistrito de Kramas porque cuenta con instalaciones ya preparadas, asistentes legales capacitados, un jefe de aldea con experiencia como mediador y una sólida cultura de resolución de disputas a nivel local. A título informativo, Posbankum Kramas opera desde marzo de 2025 y entre enero y noviembre de este año solo recibió siete casos, incluidos dos litigios fronterizos terrestres, todos los cuales se resolvieron a nivel de subdistrito. Agustina considera que esta condición es un ejemplo real de la eficacia de Posbankum y del alto conocimiento jurídico de los ciudadanos.

Después de un discurso y un breve diálogo con residentes y estudiantes, el ministro visitó inmediatamente la sala de servicio de Posbankum. Supratman valoró positivamente la buena disposición de Kramas. «La oficina es representativa, los recursos entienden realmente los objetivos de Posbankum y la resolución del caso es aceptada por ambas partes. Eso es genial», afirmó.

También dijo que Kramas merece ser considerado un proyecto piloto nacional siempre que la documentación del proceso de resolución de casos siga mejorando.

En la misma ocasión, el Ministro de Justicia enfatizó que las reformas legales nacionales que entrarán en vigor de inmediato, incluido el Código Penal y la nueva ley de procedimiento penal, brindan un margen significativo para resolver disputas a través de un enfoque de justicia restaurativa. Según él, servicios como Posbankum son un ejemplo concreto de que los problemas no siempre tienen que llegar a los tribunales, sino que pueden resolverse mediante el diálogo, la mediación y la sabiduría local.

La alcaldesa de Semarang, Agustina Wilujeng, cree que el modelo de asentamiento rápido y humano como el de Kramas tiene un gran impacto en la ciudad de Semarang en su conjunto, especialmente en términos de mantenimiento de la paz social y la seguridad empresarial. «Las soluciones rápidas y pacíficas a nivel de subdistrito ayudarán a mantener la paz social en la ciudad de Semarang. Esto es parte del ecosistema de ciudad comercial y de servicios que queremos construir: una ciudad que sea segura y cómoda para sus ciudadanos e inversores», dijo Agustina.

“Ojalá la visita de hoy nos dé nuevas energías para seguir ayudando a los vecinos con unos servicios jurídicos cada vez más cercanos y humanos”, concluye Agustina.

Mientras tanto, durante un diálogo con estudiantes de secundaria, la embajadora de Posbankum, Sherly Tjoanda Laos, enfatizó la importancia de los servicios de Posbankum para los problemas que enfrenta la generación más joven, que van desde el acoso, la difamación en las redes sociales hasta los problemas familiares. Considera que el conocimiento jurídico desde temprana edad es importante para construir una sociedad consciente de sus derechos y obligaciones.

La visita concluyó con un compromiso compartido de fortalecer el acceso a la justicia comunitaria. Agustina dijo que el gobierno de la ciudad de Semarang continuará aumentando la capacidad jurídica, ampliando el conocimiento jurídico y haciendo de Posbankum un centro de educación jurídica inclusivo.