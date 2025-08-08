144 participantes participaron en el torneo de golf de la Copa de Canciller USM 2025

SEMARANG (Antara) – No menos de 144 participantes participaron en el torneo de golf de la Copa del Canciller USM que se llevará a cabo en Semarang Royal Golf el 9 de agosto de 2025.

La actividad que ha tomado el título «USM Open Golf Tourity Charity 2025» proporciona agujeros en uno en forma de casas y automóviles, mientras que el premio principal es una bicicleta de motor EV.

Además, para el sorteo de Lucky en forma de Rp electrónico y total en efectivo. 50 millones.

«Hay bastantes participantes. Invitamos a varios funcionarios a participar, incluido el gobernador de Java Central, el Comandante Militar IV Diponegoiro, el jefe de policía central de Java, el alcalde de Semarang y el Fiscal del Público del Central Java y el Rector de Undip», dijo el Rector del Dr. Supari St. Mt.

Según él, el propósito de la actividad para promover USM era. Además de las actividades sociales que los objetivos no han mantenido y realizado a los estudiantes.

«» Algunos fondos vienen más tarde para las ferias de estudiantes que se destacan. Porque uno de los programas de USM es alcanzar que no sea asequible «, dijo el canciller.

Agregó que esta vez para el torneo de la Copa del Canciller fue el segundo. El primer torneo de golf de la Copa de Canciller USM se celebró en Yakarta.

«Pero para la organización benéfica, esta fue la primera vez que se celebró en colaboración con el torneo de golf de la Copa del Canciller USM», dijo.