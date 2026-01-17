13 lugares afectados por inundaciones y deslizamientos de tierra en Batang Regency

Batang (ANTARA) – El gobierno de Batang Regency, Java Central, ha dicho que hasta 13 lugares han sido inundados por inundaciones y deslizamientos de tierra debido a las fuertes lluvias de alta intensidad que se produjeron desde el viernes por la noche (16/1) hasta el sábado (17/1) y afectaron el área.

Wawan Nurdiansyah, jefe de la Agencia Regional de Gestión de Desastres de Batang Regency, en Batang, dijo el sábado que hasta nueve lugares se vieron afectados por inundaciones y se produjeron cuatro deslizamientos de tierra en las zonas más altas o montañosas.

«Las fuertes lluvias que se prolongaron durante bastante tiempo provocaron varios deslizamientos de tierra e inundaciones en varias zonas. Actualmente, algunos residentes afectados por las inundaciones han sido evacuados a lugares más seguros», dijo.

El gobierno de Batang Regency registró cuatro incidentes de deslizamientos de tierra que resultaron en siete casas dañadas en la aldea de Tombo, distrito de Bandar, la aldea de Reban, el distrito de Reban, la aldea de Kecepak, el distrito de Batang y la aldea de Wonobodro, distrito de Blado.

Posteriormente, la inundación inundó las casas de los residentes en nueve áreas, a saber, Karangasem del Norte, Kasepuhan, Watesalit, Proyonanggan Central, Klidang Lor Village, Denasri Kulon, Kalipucang Wetan, Kalipucang Kulon y Kalisalak.

Dijo que la inundación que afectó a la aldea de Karangasem del Norte, con niveles de agua que oscilaban entre 30 y 120 centímetros, obligó a evacuar a 3.196 personas, o alrededor de 12.784 personas. Asimismo, 2.400 residentes que viven en la zona de la aldea de Klidang Lor sufrieron el mismo desastre.

«Sí, algunos residentes todavía se quedan en casa, pero algunos también se refugian temporalmente en la mezquita de Al Ikhlas RW 05», dijo.

Dijo que su partido, junto con elementos relacionados como el TNI, la Policía y los voluntarios, continuaron realizando el seguimiento y el manejo inicial en el lugar del incidente.

«Instamos a los residentes a permanecer alerta ante la posibilidad de nuevos desastres, ya que todavía existe la posibilidad de que se produzcan fenómenos meteorológicos extremos», dijo.