121 residentes asistidos por el Sagrado Centro de Detención Can Remisión y una persona es gratuita

KUDUS (Antara) – Un total de 121 habitantes asistidos por el Centro de Detención del Estado de Clase I II B (Rután) de Kudus, Java Central, recibieron remisión para conmemorar la República de la República de Indonesia, mientras que una persona fue liberada inmediatamente después de obtener un comercio general.

«Hay residentes hombres y mujeres promovidos de todos los destinatarios. Los siete habitantes de goles, dos de ellos, también recibieron remisión», dijo el jefe de la Clase I II B Rutan, Kudus Tuning Supiluhu después de la ceremonia del Jubileo de la República de Indonesia el domingo.

Según usted, todos los ciudadanos promovidos propuestos recibirán 121 remisiones. Se consideran requisitos administrativos y sustantivos, uno de los cuales está experimentando un período criminal mínimo de seis meses.

El caso detrás de los destinatarios de la remisión, dijo, era diverso, desde actos penales generales, asesinato, violaciones de orden, hasta quemar cosas.

Mientras tanto, dijo, había un ciudadano promovido que inmediatamente era libre de obtener una remisión general II. Los residentes promovidos tuvieron que someterse a una sentencia de prisión debido a un negocio en llamas.

Otros residentes promovidos reciben una reducción en el período criminal que varía de 15 días a 90 días.

La entrega de remisiones al lado de la Kudusplein junto con la ceremonia del Jubileo de la República de Indonesia, también llevada a cabo en el Centro de Detención de la Clase II B en Kudus, aunque hay receptores de remisión que no pueden estar presentes por razones de salud.

Mientras que el número de residentes en el Centro de Detención de la Clase I II en Kudus promovió hasta el día de hoy (17/8) fue de 217 personas. Consta de 66 prisioneros y 151 prisioneros.

Muhammadiyah Ardiansyah, uno de los prisioneros que estaba enredado en un caso de protección infantil, admitió que estaba agradecido por recibir una remisión durante cuatro meses, de los seis años de criminal que tuvo que vivir.

«En este momento solo me he sometido a un período criminal de 40 años», dijo.

