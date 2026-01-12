113 víctimas de presunta intoxicación por MBG en Grobogan fueron remitidas a centros de salud para recibir tratamiento médico

Grobogan (ANTARA) – El Servicio de Salud del Distrito de Grobogan, Java Central, registró que 113 de un total de 658 personas afectadas por una presunta intoxicación por alimentos nutritivos gratuitos (MBG) fueron remitidas a varios centros de atención médica (fasyankes) para recibir tratamiento médico adicional.

El jefe del Servicio de Salud del distrito de Grobogan, Djatmiko en Grobogan, dijo el lunes que la mayoría de las derivaciones se realizaron al Hospital Regional Ki Ageng Getas Pendowo, con 47 personas y 29 personas al Hospital Regional R Soedjati Purwodadi.

Además, doce personas fueron remitidas al Centro de Salud Karangrayung 1, siete personas al Centro de Salud Kedungjati y tres personas al Centro de Salud Gubug 1.

Las otras derivaciones fueron de una persona al Hospital Permata Bunda, una persona al Centro de Salud Toroh 1, seis personas al Centro de Salud Klambu, una persona al Centro de Salud Grobogan y cinco personas al Centro de Salud Godong.

«También se registró que dos pacientes regresaron a casa desde el Hospital Regional Ki Ageng Getas Pendowo por su propia voluntad. Además, dos pacientes del Centro de Salud Toroh 1 fueron trasladados al Hospital Regional Ki Ageng Getas Pendowo para recibir tratamiento adicional», dijo.

El Servicio de Salud de Grobogan señaló que cientos de residentes, la mayoría estudiantes de primaria y de internados musulmanes, eran sospechosos de envenenamiento después de consumir el menú MBG distribuido el viernes (1 de septiembre). La comida es suministrada por la Unidad de Servicio de Cumplimiento de Nutrición de Kuwaron (SPPG).

Las víctimas estaban repartidas en varias escuelas y unidades educativas, desde PAUD, SD, SMP hasta SMK, en las aldeas de Ngroto, Penadaran, Glapan y Trisari.

«Un total de 658 personas han sido afectadas. La mayoría de ellas han sido tratadas, ya sea mediante tratamiento ambulatorio o mediante atención de seguimiento», dijo.

El domingo por la mañana (1/11), la Oficina de Salud de Grobogan registró que 79 personas todavía estaban recibiendo tratamiento en varios centros de salud.

«Estos datos son dinámicos. Hay pacientes que han sido dados de alta porque su condición ha mejorado, pero también hay oportunidades de incorporaciones. Actualizaremos los datos cada 12 horas», dijo.

Agregó que los síntomas que las víctimas experimentaron con mayor frecuencia fueron náuseas y vómitos. Actualmente se sospecha que la denuncia surgió luego de que la víctima consumiera MBG en forma de arroz amarillo con guarniciones de huevo, carne desmenuzada y tempeh de orek. Los síntomas comenzaron a sentirse desde el viernes por la tarde hasta el sábado por la mañana.

Además del tratamiento médico, el Servicio de Salud de Grobogan también llevó a cabo inspecciones de salud ambiental (IKL) y tomó muestras de alimentos para examinarlas en el laboratorio de salud y determinar la causa exacta del incidente.

Djatmiko recordó a todos los proveedores de servicios alimentarios, especialmente a SPPG, que cumplan con las Normas de Higiene y Saneamiento (SLHS), incluida la distribución oportuna de los alimentos.

«La entrega de alimentos no debe retrasarse. Si tarda demasiado, más de cuatro horas, la calidad de los alimentos puede deteriorarse y existe riesgo de problemas de salud», afirmó.

Hasta la fecha, el Servicio de Salud del distrito de Grobogan, junto con el centro de salud local, siguen monitoreando el estado de las víctimas e investigando la causa del presunto envenenamiento por MBG.

