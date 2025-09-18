110 maestros de primaria en Demak Únete a Smart Indonesia Mathematics Training

DEMAK (Antara) – Un total de 110 maestros de la escuela primaria (SD) en Demak Regency, recibieron capacitación matemática Smart Indonesia de Java Central que se llevó a cabo como un intento de igualar la cantidad y mejorar la calidad de los educadores y el personal educativo en el distrito local.

«La capacitación duró tres días, desde el miércoles (9/17) hasta el viernes (19/9) en el Hotel Amantis Demak», dijo el jueves el jefe de la oficina de educación y cultura Haris Wahyudi Ridwan en Demak.

Reveló que la actividad fue el resultado de la cooperación entre la Asociación del Gobierno de la Regencia de Indonesia (APKASI) y la Oficina de Educación y Cultura de la Regencia Demak.

El regente de Demak Eisti’anah enfatizó la importancia de aumentar la capacidad de los maestros para crear educación de calidad en el aula.

Según él, la educación primaria es la base más importante para formar generaciones superiores y de personajes, una de las cuales es temprano al fortalecer la alfabetización y la numeración.

«La suposición de que las matemáticas son difíciles, incluso asustando para los niños, es un problema que no debemos ignorar. Con los métodos interactivos y relevantes de la vida diaria, las matemáticas serán la lección que los estudiantes han estado esperando», dijo.

Agregó que se esperaba que esta capacitación cambiara la mentalidad y cómo enseñar a los maestros. De Educación inteligenteLas matemáticas ya no son un flagelo, sino un medio para formar una generación de Demak que es inteligente, creativa y caracterizada.

Eisti’anah expresó su aprecio en la Oficina de Educación y Cultura del Distrito de Apkasi y Demak por la sinergia que existe.

Según él, esta colaboración es una clara prueba de compromiso compartido para mejorar la calidad de la educación primaria, especialmente en el campo de las matemáticas.

Leer también: Regent Call Kopdes Merah Putih en Demak puede ser un proveedor de materiales MBG