102 corredores de bicicletas compiten en 76 IDH Urban 2025

SEMARANG (Antara) – Un total de 102 corredores de bicicletas cuesta abajo compitieron para ser los más rápidos en el 76 series urbanas de Indonesia (IDH) Urban 2025 en Tegalsari, Semarang, Java central, 4-5 de octubre de 2025.

Director del evento 76 IDH Urban Aditya Nugraha, en Semarang, dijo el domingo que se presentaron 12 clases nuevamente, a saber, la élite masculina, hombres junior, mujeres abiertas, jóvenes masculinos, para hombres maestro e, d, c clase C.

Esta vez, para Cuero El más feroz competitivo para tomar el tiempo más rápido en las áreas residenciales de la región de Tegalsari y termina en el parque cultural de Raden Saleh, completo con diferentes obstáculo Lleno de desafíos.

«76 IDH Urban Esta vez mantuvimos deliberadamente Semarang para atraer más descenso Participar. También presentamos inmediatamente entretenimiento en medio de personas que viven en Tegalsari y el área «, dijo.

Lamenta el 76º ganador IDH Urban 2025 Series 1 En la clase de élite masculino, Khoiful Mukhib no pudo participar en la segunda serie, pero en otros casos realmente motivó a otros corredores a subir la etapa más alta.

Para agregar a la emoción del concepto de deportista, 76 IDH Urban también se mantuvo competencia de salto Para los participantes al mismo tiempo.

«En esta competencia tienen el desafío de saltar a través de obstáculos especiales, y los ganadores están determinados sobre la base del salto más alejado que se implementó con éxito», dijo Aditya.

En la sesión Corre de siembra Tuvo lugar el sábado (4/10), en la clase más prestigiosa, la élite masculina, Andi Prayoga, el pilar del pilar del equipo de Polair DH parecía explosivamente conquistar los desafíos de la gravedad con un fantástico récord de tiempo de 1 minuto 29.079 segundos.

Su posición como la más rápida de la palabra Aman porque M. Abdul Hakim de 76 corredores del equipo DH corrió muy estrechamente en el segundo lugar, solo 0.271 segundos de 1 minuto 29,350 segundos.

La atmósfera de la competencia se calienta con la presencia de Agung Prio Apriliano en tercera posición, el piloto de la fábrica D-One registró un tiempo de 1 minuto 30,677 segundos que las tres posiciones principales crearon, solo separadas por menos de un segundo.

Estos resultados son evidencia clara de que el carácter del trabajo velocidad alta logró limitar la distancia entre los corredores y prometer la ronda Correr Esta semana será difícil de predecir.

«La competencia en Semarang es más estricta porque hay más hombres de élite. Luego, por siete ahora 10, y todos son planos en términos de energía o habilidad«Dijo Andy Prayoga, el ganador de bronce de Mountain Bike Downhill en los Juegos SEA 2019 en Filipinas.

Mientras que la clase junior masculina, Dimas Aradhana se desempeñó con éxito mejor que otro joven «descenso» en la adquisición del tiempo.

El atleta que fortaleció el equipo de 76 pilotos del equipo de descenso hizo un tiempo récord de 1 minuto 30,498 segundos, o un delgado superior de Fajar Abdul Rahman del equipo de Spartan Racing en segundo lugar con 1 minuto 34,109 segundos.

El tercer lugar es de Ahmad Nasyua Ridhodin del Equipo de Racing Sego Anget, que debe estar satisfecho con el rendimiento de 1 minuto 35,597 segundos.

