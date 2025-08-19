10 personas fuentes de petróleo en el pueblo de Gandu Blora se encuentran en el medio del asentamiento

SEMARANG (Antara) – Jefe de la aldea de Gandu, distrito de Bogorjo, Blora Regency, Central Java, Iwan Sucipto reveló que los residentes de la palanca de petróleo de los últimos dos años comenzaron a florecer.

«Hay alrededor de 60 pozos para personas, 10 de los cuales se encuentran en el medio de las áreas residenciales y se producen todos los días», dijo Iwan Sucipto el martes en Blora.

Según Iwan, el comienzo del descubrimiento del petróleo tuvo lugar cuando los residentes intentaron perforar bien debido a la dificultad del agua limpia, especialmente durante la estación seca. Sin embargo, uno de los residentes encontró aceite en el proceso de perforación.

«La noticia fue distribuida rápidamente, incluso las personas de personas extrañas. Llegaron, algunos participaron en simulacros de financiación. Desde allí, estas fuentes de petróleo continúan surgiendo», explicó.

Antes de que hubiera una fuente de aceite, los residentes de Gandu Village se enfrentaron a la crisis de agua limpia durante años.

Cada estación seca tiene que comprar agua o buscar fuentes de agua, lejos del pueblo. Pero después de los hallazgos del petróleo, los residentes vinieron a perforar sus casas. Para aquellos que no tienen capital, mantienen a los inversores para financiar la perforación. Ahora, en un tiempo relativamente corto, el pueblo ya tiene docenas de fuentes de petróleo.

El jefe de la aldea afirmó haber recordado a sus ciudadanos muchas veces los peligros de la perforación de petróleo en un área densamente poblada.

Pero la profesión a menudo se ignora porque los productos petroleros se consideran una nueva esperanza para la economía de los ciudadanos que generalmente trabajan como agricultores.

«Recuerdo repetidamente los peligros de la existencia de fuentes de petróleo en el área de asentamiento. Pero los residentes siguen siendo imprudentes, porque este petróleo se considera una oportunidad para mejorar su economía», dijo Iwan.

Fuego del petróleo de la gente, pero en Hamlet Gendono, Gandu Village, Bogorjo District, Blora Regency, Central Java desde el domingo (17/8) por la tarde se aseguró de que tres personas fueran asesinadas y dos tratadas por quemaduras. Uno de ellos es un niño pequeño.