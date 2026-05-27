1 muerto después de que un barco se estrellara contra un marcador de canal en la Bahía Barnegat de Nueva Jersey el Día de los Caídos

LONG BEACH TWP., Nueva Jersey — Una persona murió y otras cinco resultaron heridas después de que un barco se estrellara contra un marcador de canal en la Bahía de Barnegat, cerca de Long Beach Island, el Día de los Caídos.

La víctima fue identificada por la policía estatal de Nueva Jersey el martes como Gunnar Pearson, de 28 años, de Barnegat, Nueva Jersey.

Pearson fue una de las dos personas que fueron expulsadas al agua tras el impacto. Se informó por última vez que la otra víctima se encontraba en estado crítico.

Los otros cuatro ocupantes fueron trasladados a un hospital de la zona con heridas leves.

El barco dañado fue remolcado el martes por la mañana mientras los investigadores trabajan para determinar qué causó el accidente.

Los residentes dijeron que las condiciones en el agua estaban brumosas en el momento de la colisión.

«Sin embargo, la visibilidad no era muy buena hoy, especialmente durante la marea alta. Tuvimos algo de tiempo, por lo que a veces uno queda atrapado detrás de la niebla», dijo Steve Helewa de Brant Beach, Nueva Jersey.

Los equipos de emergencia respondieron poco antes de las 6 pm del lunes en la sección Brant Beach del municipio de Long Beach.

Los testigos describieron haber escuchado un fuerte impacto y haber visto actividad de emergencia cerca de un puerto deportivo en las avenidas Bayview y West Goldsborough.

El video de la escena mostró la llegada de ambulancias y los socorristas lanzándose a la bahía. Las fotografías tomadas después del accidente mostraron grandes daños en la proa del barco.

«Escuchamos un fuerte golpe», dijo un testigo.

Los vecinos cercanos «sintieron la vibración», según otro relato.

Seis personas resultaron heridas después de que un barco se estrellara contra un marcador de canal en la bahía de Barnegat, cerca de la isla de Long Beach, el lunes.

Sean Stretch, que estaba cerca en el momento del accidente, dijo que inicialmente pensó que no había nadie en el barco.

«Al principio pensé que no había nadie allí, pero había un tipo tirado en el suelo y estaba bastante sin vida», dijo Stretch.

Otro testigo, Ford Hansen, dijo que vio gente en el agua antes de darse cuenta de que había ocurrido un accidente.

«Vi a dos personas en el agua junto al marcador del canal y pensé que alguien acababa de nadar allí. No estaba seguro», dijo Hansen. «Entonces vi que el barco dio media vuelta y vi a todos corriendo hacia sus muelles y esas cosas. El barco era como intentar sacarlos del agua».

La policía estatal de Nueva Jersey dice que seis personas estaban a bordo de la embarcación en el momento del accidente.

No se sabe a qué velocidad iba el barco.