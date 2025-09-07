1.700 corredores enjuagan Merbabu Sky Sky Run 2025

MAGELANG (Antara) – Un total de 1.700 corredores siguieron el evento Merbabu Sky Run 2025 con la ruta sobre dos regiones, a saber, Magelang Regency y Semarang Regency.

El Secretario Regional de la Provincia de Java Central Sumarno, en Magelang, dijo el domingo que varias personas de las regiones y países participaron en el evento durante el evento.

Además, esta competencia de carrera ofrece varias rutas, que van desde Monte Merbabu, residentes, pueblos, bosques de pinos, hasta Savannah. La ruta presenta la belleza del paisaje cultural y natural indonesio. Las categorías de ruta incluyen 60k, 42k, 21k, 10k y 5k.

El evento comenzó y terminó en la corte del Sunsetfalls Garden and Resort Hotel, Koopeng, Regency Magelang.

Afirmó estar contento con el apoyo del evento de turismo deportivo Merbabu Sky Run 2025.

Además, Mount Merbabu tiene su propio atractivo para varios eventos deportivos actuales este año. Anteriormente estaba Merapi Merbabu el Trail 2025 y la próxima carrera de Merbabu Sky 2025.

«Estamos agradecidos, amigos que han apoyado el programa del gobierno provincial central de Java. Debido a que el turismo deportivo potencial es realmente extraordinario, el entusiasmo es extraordinario. Este es también los participantes de otros países, había unos seis o siete países presentes», dijo.

Trajo, el evento todavía estaba siendo buscado por su sostenibilidad. Además de una promoción de la vida saludable al hacer ejercicio, el evento también tiene un impacto económico.

«Por supuesto, continuaremos esto. Y nuestros deseos aumentarán en el futuro. De modo que el impacto en la economía de Java central también sea bastante importante», dijo.

Sumarno dijo que el sendero tiene sus propios desafíos. Porque, en Medan, corre arriba y abajo en las tierras altas, es más pesado que un camino plano.

Un participante de Sidoarjo Regency, Java Oriental, Rico Anjar Laksmana, admitió que era la primera vez en participar en el evento. Se unió a la categoría 21K.

Afirmó estar interesado en participar en este evento porque asistieron muchos participantes de diferentes países. Según él, este evento se trabajó en serio, creando muchos participantes.

«Luego hay muchas estrellas anfitrionas, incluidos nuestros atletas en Indonesia», dijo.