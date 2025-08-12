1.600 estudiantes temáticos de KKN se utilizan para ayudar al Programa del Gobierno Provincial de Java Central

SEMARANG (Antara) – Vicegobernador de Java Central Taj Yasin Maimoen dijo que al menos 1.600 estudiantes de 28 universidades de la región fueron desplegados para dar una conferencia de trabajo real (KNK) para ayudar a los programas gubernamentales locales.

«Hubo 1600 estudiantes distribuidos en Java Central, incluso en Upclis (Universidad Semarang PGRI) había 743 estudiantes en tres distritos, Semarang Regency, Kendal y Jepara», dijo durante el lanzamiento de la actualización KKN en Semarang, martes.

Según él, los estudiantes inmediatamente saltaron al campo para ayudar al éxito del Programa del Gobierno Provincial Central de Java a través de los temas transportados, incluida la recopilación de datos de casas inhabitables (RTLH), pobreza e infraestructura.

Especialmente para la actualización de Kkn, la cifra que se conoce se conoce como Gus Yasin dijo que los estudiantes participarán en la recopilación de datos relacionados con la mejora de RTLH.

Dijo que la cartera de pedidos de la casa en Java Central en 2025 era de 1,332,968 casas, con un total de 140,144 unidades manejadas que habían sido manejadas hasta el semestre 1 de 2025.

«Significa que todavía hay 1,192,824 casas que todavía son el resto de la cartera de pedidos y tenemos que manejar juntos», dijo.

Se espera que la participación de los estudiantes en el programa KKN Thematic pueda acompañar a los funcionarios de la comunidad y la aldea en la realización de datos mejores, más validados y validados.

La educación superior juega un papel muy importante a través del KND temático, y el gobierno provincial central de Java ha realizado un MOU con 44 campus en Java Central a través del KNK temático para realizar la misión de visión y desarrollo.

A través del programa de servicio temático de la comunidad, dijo, se espera que los estudiantes puedan contribuir a través de diferentes pasos. Una es la actualización de la recopilación de datos que actualmente sigue siendo la clave más importante en la realización de los programas gubernamentales.

«Los estudiantes pueden ayudar al gobierno a través de la verificación objetiva a nivel de la aldea, que actualmente utiliza un solo datos nacionales sociales -económicos (DTSEN)», dijo.

Mientras tanto, el rector de mejora aprobó al Dr. Sri Suciati, el gobierno provincial que prestó atención a 743 estudiantes que dirigirían KNK en tres distritos, a saber, Semarang, Kendal y Jpara Raincies.

«Estarán en la región de KKN del 15 de agosto a octubre de 1525 en seis subdistritos y 40 aldeas en tres distritos de destino», dijo el rector.

Dijo que el KKN Thematic fue un seguimiento para el acuerdo conjunto de la provincia de Java Central con Upround a través del MOU el 17 de marzo de 2025 sobre la implementación del Tri Dharma de la Educación Superior en el apoyo al desarrollo regional.

«La tarea de los estudiantes verificará y validará los datos de RTLH en los tres distritos. El campus ofrecerá ayuda e informará al gobierno provincial central de Java. Por lo tanto, es de esperar que los ideales de un KK puedan realizarse como un hogar decente», dijo.

