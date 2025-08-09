1.213 SD -Tudentes Sigue a Milklife Soccer Challenge Semarang Series 1 2025

SEMARANG (Antara) – Un total de 1.213 estudiantes de 64 escuelas primarias (SD) y Madrasah Ibtidaiyah (MI) en la ciudad de Semarang y sus alrededores siguieron la serie Semarang Milklife Soccer Challenge (MLSC) 1 2025-2026 que tuvo lugar en Semarang.

El entrenador en jefe Milklife Soccer Challenge Semarang Aji Irawan, en Semarang el sábado, explicó que miles de participantes se dividieron en 48 equipos de grupos de edad (KU) 10 y 64 de mis 12 equipos.

MLSC es un evento de torneo de fútbol femenino iniciado por la Fundación Djarum y el Servicio de Deportes de Milklife.

La ciudad de Semarang se convirtió en la segunda ciudad de una serie de 10 ciudades de MLSC después de Kudus durante este período que se mantuvo en el Estadio de la Universidad Diponegoro Tembalang y el campo Arhanud JateLeh.

«Actualmente, la calidad del Milk Football Challenge Semarang 1 2025-2026 participantes está más desarrollada que el torneo anterior. Los participantes se despejan y se preparan para desempeñarse de manera óptima en cada juego», dijo.

Por supuesto, dijo, los resultados no pudieron separarse del papel de los maestros deportivos en las escuelas, así como del apoyo de los padres que colocaron a sus hijas en una escuela de fútbol (SSB), por lo que era consistente continuar mejorando la capacidad de seguir jugando al fútbol.

«Las capacidades que muestran los participantes de MLSC, el equipo de exploración de talentos es bastante difícil de elegir a los jugadores porque la competencia es bastante ajustada. Juzgamos a los jugadores de mental, disciplina, responsabilidad de jawan, carácter, habilidades básicas e individuos para participar en un entrenamiento adicional», dijo.

A diferencia del evento del año anterior en ocho ciudades, Milklife Soccer Challenge 2025-2026 rodó en 10 ciudades, a saber, Kudus, Semarang, Surabaya, Tangerang, Bekasi, Bandung, Yogyakarta, Solo, Malang, a Jakarta, con cada ciudad de dos series.

La adición de dos ciudades, a saber, Bekasi y Malang, es uno de los esfuerzos para atrapar a más jugadoras de fútbol potenciales en las ciudades con una larga historia de fútbol.

Además de la adición de dos nuevas ciudades, otras diferencias en el Milklife Soccer Challenge 2025 – 2026 son las dimensiones de KU 12 -Field que anteriormente eran 24 x 40 metros a 26 x 42 metros (Ku 10 todavía usaba el tamaño de campo anterior).

Luego, la penalización comienza hasta 6 metros desde 5 metros antes, comienza con dos detalles, así como para el semi -final, final y 8 usé Ku 10.

Las regulaciones utilizadas en MLSC son reglas especiales de competiciones que se adaptan a las regulaciones generales de PSSI para el desarrollo de la joven edad.

No solo el torneo 7 vs 7, Milklife Soccer Challenge 2025 – 2026 todavía tiene el Festival Senengsoccer para KU 8, que promueve una sensación de alegría y, como los partidos de fútbol, al centrarse en la edad más temprana (6-8 años), que asisten 123 participantes de 29 Elementary y MI.

Además, todavía hay habilidades de desafío, incluidas cinco pruebas de agilidad que van desde 1 al 1, sesiones de penalización, regate, control y disparo en la portería.

Al igual que el evento del año anterior, Muara rodará el Milklife Soccer Challenge All Stars después de dos series en 10 ciudades, lo que reúne los mejores talentos de resultados de curación durante el torneo.

El próximo horario de Milklife Soccer Challenge Series 1 2025 – 2026:

Kudus: 29 de julio – 3 de agosto de 2025

Semarang: 5 – 10 de agosto de 2025

Surabaya: 19-24 de agosto de 2025

Tangerang: 2 – 7 de septiembre de 2025

Bekasi: 9 – 14 de septiembre de 2025

Bandas: 16 – 21 de septiembre de 2025

Yogyakarta: 14 – 19 de octubre de 2025

Solo: 28 de octubre, 2 de noviembre de 2025

Malang: 4 – 9 de noviembre de 2025

Yakarta: 18-23 de noviembre de 2025.