1.021 estudiantes amando a Jumbara PMR XIV Semarang City

SEMARANG (Antara) – Un total de 1.021 estudiantes de diferentes escuelas participaron en la reunión, Bakti y Happy (Jumbara) Red Cross (PMR) XIV y Temu Karya Voluntary Corps (KSR) en 2025 en poder de la ciudad de la Cruz Roja Indonesia (PMI) Semarang.

El vicepresidente de Semarang City PMI, Dr. Widoyono, en Semarang, explicó el martes que Jumbara no era solo una competencia.

Según él, el objetivo es mantener estas actividades para construir juntas, practicar habilidades y preparar marcos, tanto a nivel provincial como nacional.

«Más que eso, esta actividad también es un medio para llenar a los jóvenes con cosas positivas», dijo acompañado por el secretario de PMI de la ciudad de Semarang, Ratnaningdyah Hasna Zahari.

Explicó que el tema de Jumbara de este año era «Humanidad para el estilo de vida más saludable» que fue designado para invitar a la generación más joven a construir un estilo de vida saludable, para garantizar el medio ambiente y ser activo en los servicios sociales humanitarios.

Jumbara y las actividades colectivas, dijo, son una solicitud en miniatura de la gestión de voluntarios, que van desde el reclutamiento, la orientación, los precios, hasta la evaluación.

Con una serie de discusiones, talleres, así como varias competiciones que se celebraron, dijo, PMI esperaba que los marcos jóvenes nacieran en marcos duros, profesionales, creativos e innovadores.

«La generación más joven es un futuro líder de la nación. A través de PMR y KSR (Cuerpo Voluntario) aprenden a practicar los valores humanos y mejorar las habilidades para la vida que benefician a la comunidad», agregó Ratna.

Mientras tanto, el Asistente II de la Secretaría de la Ciudad de Semarang, Hernowo Budi Luhur, quien estuvo presente que representaba a Semarang -Mayor Agustina Wilujeng Pramestuti, expresó su aprecio por la implementación de Jumbara PMR XIV.

«Hay tres palabras clave en esta actividad, a saber, solidaridad, solidaridad y preocupación. La capacitación del espíritu de voluntario desde una edad temprana es una instalación importante al construir la nación», dijo.

Agregó que las actividades en el campo, como Jumbara, se convirtieron en un espacio positivo para que los adolescentes se desarrollen.

«Los niños no solo están preocupados por los dispositivos, sino que también pueden cumplir, socializar y desarrollar la hermandad. Esto es muy bueno dar forma al carácter», concluyó.

Jumbara XIV duró tres días, a saber, 23-25 ​​de septiembre de 2025, centrado en Hardawalika Camping, Jatirejo Village, Gunungpati District, Semarang.

Miles de participantes consisten en PMR Mula (SD/MI), PMR Madya (SMP/MTS), PMR WIRA (SMA/MA), a KSR de los estudiantes.

Seguirán una variedad de agendas que van desde la competencia Kepalangmerahan, la capacitación de primeros auxilios, la discusión sobre el conocimiento, las actividades para los servicios comunitarios.