Un hombre de West St. Paul acusado de agentes de ICE dice que los siguió y sacó un arma – oficial de la ley

(Alpha News): Un hombre de West St. Paul, Minnesota, enfrenta varios cargos después de que agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) alegaron que les apuntó con un arma e interfirió con sus tareas la semana pasada.

Thomas Edwin Edwards, de 62 años, enfrenta un cargo de delito menor grave por obstruir por la fuerza procedimientos legales y cuatro cargos de delito menor de agresión en quinto grado en relación con el incidente que se desarrolló el lunes pasado.

Según los cargos presentados por la Oficina del Fiscal de West St. Paul, la policía de West St. Paul fue llamada a la cuadra 1300 de Charlton Street para una llamada de armas. El despachador les dijo que un hombre, más tarde identificado como Edwards, «acababa de apuntar con un arma a Seguridad Nacional». Edwards fue descrito conduciendo una Chevrolet Silverado azul.

La policía llegó y encontró a Edwards parado en la acera frente a su entrada gritándoles a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La policía le dijo a Edwards que fue arrestado por apuntar con un arma a un agente de ICE. Edwards pidió a los oficiales que sacaran las llaves de su camioneta y les dijo que su arma estaba en el tablero. Luego, Edwards les dijo a los oficiales que estaba «cabreado» y que estaba «listo para pelear con todos ustedes».

Según la denuncia, Edwards continuó haciendo declaraciones no solicitadas, admitiendo que cuando se detuvo en el camino de entrada, los agentes de ICE le apuntaron con un arma, lo que le obligó a sacarla. Edwards declaró más tarde que “habría disparado [an ICE agent] porque me apuntó con un arma”. Más tarde, los oficiales encontraron un arma de fuego semiautomática calibre .45 cargada en la consola central del vehículo.

Más tarde, la policía habló con agentes del DHS, quienes dijeron que estaban realizando vigilancia en un estacionamiento de Home Depot cuando una persona, luego identificada como Edwards, comenzó a seguirlos. Los oficiales intentaron varias veces perder el vehículo, pero Edwards continuó siguiéndolos durante varios minutos. Los oficiales le dijeron a la policía que en un momento Edwards tenía un arma en la mano y gritaba, hacía sonar su silbato y conducía erráticamente mientras seguía a los oficiales. Los oficiales informaron que estaban asustados por las acciones del individuo, ya que los seguía de cerca y agresivamente.

Otros dos agentes le dijeron a la policía que conducían su vehículo marcado «POLICE» e «ICE» cuando Edwards comenzó a seguirlos. Edwards se acercó a ellos e hizo un movimiento como si estuviera sacando un arma de fuego de su cintura. Luego, uno de los oficiales sacó su arma reglamentaria y Edwards arrojó su arma de fuego sobre el tablero de su vehículo. Según los informes, Edwards les dijo a los agentes que «salieran de aquí» y comenzó a hacer sonar un silbato. Los oficiales dijeron que hicieron varios intentos de evitar a Edwards, pero él continuó siguiéndolos mientras blandía un arma de fuego y hacía amenazas verbales. Los agentes le dijeron a la policía que Edwards interfirió con su capacidad para realizar sus deberes oficiales.

Edwards fue ingresado en prisión el lunes por la tarde e hizo su primera comparecencia ante el tribunal el miércoles. Posteriormente, Edwards fue liberado bajo fianza de $6,000 y puesto en libertad el miércoles por la tarde. Los registros judiciales muestran que Edwards contrató a la abogada privada Claire Glenn.

En un informe de Pioneer Press, Glenn dijo que Edwards cuestiona las acusaciones.

Glenn afirmó además: «ICE esencialmente está reemplazando a las personas que secuestran a nuestros vecinos y miembros de nuestra comunidad», y dijo que su cliente estaba «plenamente en su derecho de observar y documentar lo que la gente estaba haciendo. Y en represalia, estos cargos se presentaron a pesar de que fueron los agentes de ICE quienes le apuntaron con sus armas», según informó Pioneer Press.

Glenn también dijo que Edwards es un veterano condecorado de la Marina que trabajó para el Servicio Postal de los EE. UU. durante décadas y es “un miembro de la comunidad preocupado por sus vecinos”.

La acusación no aborda si Edwards tiene permiso para portar una pistola, lo que sería necesario para transportar un arma de fuego sin funda en un vehículo fuera de su propiedad.

Crime Watch Minneapolis obtuvo fotografías de un residente del vecindario West St. Paul de Edwards que muestran el garaje de Edwards cubierto de carteles impresos con declaraciones como: «Detengan la adquisición de multimillonarios», «No toques a los sindicatos», «No toques a los empleados federales» y «Protege a Medicaid». Otras señales apuntan a la atención médica del VA y las protecciones del Seguro Social.

Una vista de la calle archivada y sin fecha en Apple Maps muestra una camioneta con una calcomanía de la DFL de Minnesota estacionada en la entrada de la casa de Edwards. Los registros de propiedad muestran que Edwards es propietario de la casa desde al menos 2004. La propiedad está catalogada como una “vivienda para veterinarios discapacitados” con una tasa de impuesto a la propiedad significativamente reducida, que Minnesota permite para los veteranos calificados.

Está previsto que Edwards comparezca ante el tribunal por los cargos el 7 de enero de 2026, y un juicio con jurado está previsto para el 20 de enero de 2026.