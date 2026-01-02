Un cuento de advertencia – Oficial jurídico

Comparte y habla por la justicia, la ley y el orden…

(Liderazgo valiente): Las fuerzas del orden terminaron 2025 con una reducción en las muertes en servicio no vista desde 1897. He visto varias discusiones sobre las 97 muertes en servicio, y es esencial examinar lo que esto significa y cómo los líderes pueden o no haber jugado un papel.

Pasé los primeros diez años de mi carrera enfocándome en temas relacionados con EVOC y tuve la suerte de poder aportar ese conocimiento a Police One. De 2005 a 2015 escribí un artículo sobre este tema todos los meses. Si bien los problemas son de conocimiento común hoy en día, no lo eran cuando comencé. P-1 puso mucho énfasis en el tema, mientras que pocos otros lo harían. Durante esa década descubrí algunas locuras.

He encontrado años en los que los árboles mataron a más policías que las balas (algunos accidentes automovilísticos).

Más de la mitad de los policías muertos en sus coches no llevaban puesto el cinturón de seguridad.

En veinte años, los coches han causado más víctimas que los atentados criminales.

Doug Wylie Fue mi editor durante la mayor parte de ese tiempo y tuvo el coraje de publicar esta información cuando a nadie más parecía importarle. El liderazgo de Doug, con el apoyo del P-1, ha llevado este tema al frente de millones de personas, y me he encontrado representando ese mensaje en innumerables conferencias. Si bien todavía vemos algunos de los problemas descubiertos hace décadas, no hay duda de que han disminuido y, durante la última década, los vehículos ya no son la principal causa de muerte en la profesión.

Menos de 100

Si trabaja en el ámbito policial, es difícil pensar en 97 muertes en servicio sin considerar el programa de capacitación para menores de 100, que está diseñado para reducir las muertes en servicio a menos de 100 por año. Por supuesto, estoy más cerca de esto que la mayoría, y es una historia de liderazgo valiente y cobarde.

Por mi trabajo en P-1, sabía que el número de muertes podría ser inferior a 100 si corregíamos aquello sobre lo que teníamos control, y mucho de eso sucedía detrás del volante. Lo llamé «fruta madura» y mi agencia implementó un curso diseñado exactamente para eso. Vimos una disminución dramática en las lesiones y colisiones, por lo que cuando el National Law Enforcement Memorial se acercó a mí para ayudar a reducir las muertes en servicio, aproveché la oportunidad. En 2009, conocí a varios miembros de su junta directiva en Chicago y les compartí mi idea.

Un curso de formación de formadores diseñado para reducir las muertes por debajo de 100.

Les dije que no les costaría nada y que sólo necesitaba el poder de su alcance para difundir el mensaje. Tenía entrenadores alineados y listos para comenzar. Me dijeron que estaban ocupados con los próximos eventos y esperaban que yo contribuyera a un “informe anual” que analizara el tema.

No puedo repetir lo que les dije aquí, pero está claro que un PDF no puede detener las tragedias sin sentido que ocurren cada semana en la profesión. Me gustaría señalar que el entonces Director Ejecutivo, Craig Floyd, no estuvo presente en la reunión y, hasta donde yo sé, no tiene idea de lo que ocurrió. Conozco a Craig desde hace años y ha sido fantástico para el negocio; esa reunión no pretende de ninguna manera disminuir el trabajo general del NLEOMF.

Un año después, me encontré de regreso en Chicago en la conferencia ILETA y fui invitado a una cena organizada por la revista Law Officer. Dale Stockton era el editor y era una leyenda en las publicaciones policiales, y en un momento de nuestras discusiones mencioné la idea de Por debajo de 100. Fue divertido escuchar la mesa de entrenadores y escritores veteranos, y ahí es donde pensé que terminaba. Unas semanas más tarde, Dale me llamó y me preguntó si quería continuar con el programa de capacitación Below 100. Después de que lo detuve a mitad de la oración y dije que sí, me preguntó dónde deberíamos hacer la primera lección. Recién había terminado de enseñar en Charlotte, así que le dije: hagámoslo allí.

Dale Stockton Y Crawford Coates fueron la fuerza impulsora detrás de Law Officer y pasaron las siguientes semanas promocionando el curso en la revista, incluido este suplemento de varias páginas que Dale publicó sin ningún apoyo publicitario (una decisión audaz). Para ser honesto, no estaba seguro de si funcionaría. ¿Realmente vendría la policía a una clase y les diría que la mayoría de las muertes en el trabajo fueron culpa suya?

Más de cien personas asistieron al primer curso de formación de formadores, algunas de ellas procedentes de miles de kilómetros de distancia.

Me encontré en un salón de clases con Dale Stockton y Brian Willis innumerables veces durante los próximos años, y proporcionaríamos a miles de capacitadores los materiales inferiores a 100 y les diríamos que hicieran realidad el cambio.

Under 100 comenzó hace 15 años, pero hasta el día de hoy sigo recibiendo preguntas al respecto. Es una capacitación obligatoria en más de una docena de estados, y es raro que entre a un salón de clases en Estados Unidos y no vea un cartel o no encuentre una mención al respecto.

Esto se debe a que Dale Stockton y Crawford Coates desafiaron todo sentido comercial y lo hicieron de todos modos.

Brian Willis ya tenía una gran empresa de formación, pero se ofreció como voluntario durante innumerables horas para tomar esas cruciales clases de “primer año” con Dale y conmigo.

Gordon Graham siempre tiene mucho de qué hablar, pero se propuso hablar por debajo de 100 en cada habitación en la que estuvo.

Jefe de la Patrulla de Caminos de California Brent Newman y Director Ejecutivo de California POST Pablo Cappitelli estuvieron entre los principales líderes que no sólo incorporaron a Below 100 en sus agencias, sino que también lo respaldaron a nivel nacional.

Tommy Loftis fue uno de ellos muchos entrenadores quien no sólo tomó la clase, sino que también la presentó a miles de personas.

En ese momento yo era comandante de turno a tiempo completo y no había manera de que pudiera viajar más que unos pocos días al mes. Mayor Julie Harris Era mi jefa en ese momento y cuando se enteró de Below 100, me dijo que lo hiciera. Los agentes de viajes oficiales tenían que venir desde arriba, pero Julie sabía que no funcionaría, así que me dijo que fuera de todos modos, que se asegurara de que no me pagaran nada y que, si llegaba el calor, ella lo protegería. No llegó hasta el año siguiente, cuando mi nuevo jefe se dio cuenta de que había estado en una «asignación especial» durante tres meses. Me dijo que disfrutara de los Puntos Hilton y que eso nunca volvería a suceder. Eso nunca sucedería, pero el hecho ya estaba hecho. Habíamos armado a más de 3.000 entrenadores con el mensaje de que Under 100 era posible.

2025… Una advertencia

He visto a varios entrenadores de Below 100 publicar sobre el hito de 2025, pero también me alegro de que no estén dando una vuelta de victoria. No tengo ninguna duda de que la aplicación de la ley ha mejorado en estos temas, pero sigo teniendo serias preocupaciones.

El descenso se debe principalmente a dos factores: la conducción y la enfermedad. El número de muertes relacionadas con vehículos se ha reducido de 20 (2024) a 11 (2025), mientras que el número de muertes debidas al COVID-19 y al 11 de septiembre ha aumentado de 28 (2024) a 2 (2025). Las muertes de criminales por armas de fuego disminuyeron sólo levemente (49-43), mientras que 342 oficiales fueron asesinados a tiros en el cumplimiento de su deber, junto con 61 ataques de emboscada.

Under 100 no se trataba sólo de una clase, sino también de los avances en la tecnología médica, la llegada de personal médico capacitado detrás de la insignia y el uso de torniquetes, por nombrar algunos.

Un enemigo no tan oculto

Lo he discutido aquí, pero la profesión enfrenta políticas y capacitación que abren la puerta a una violencia contra la profesión como nunca antes habíamos visto. De 2020 a 2024, las fuerzas del orden experimentaron un aumento de agresiones cada año, siendo 2024 un año récord en agresiones a agentes. Nunca hemos visto un período en el que tantos agentes hayan sido atacados.

Puede que no aparezca en los datos LODD, pero está en segundo plano esperando un ataque. En los próximos meses, anunciaré un programa que reducirá significativamente el número de ataques y lesiones contra agentes del orden. Al igual que entre los 100, hace quince años, no será adoptado por las masas, pero algunos lo harán, y entrenarán a otros, y seguirán entrenando a otros, y creerán, y sucederá.

Dr. Travis Yates se jubiló después de 30 años de servicio como comandante de una gran fuerza policial municipal. Es el autor de “El valiente líder policial: Una guía de supervivencia para luchar contra los cobardes, el caos y las mentiras. Son Seminarios de gestión de riesgos y liderazgo. han sido enseñados a miles de profesionales en todo el mundo. Es graduado de la Academia Nacional del FBI con un doctorado en liderazgo estratégico y director ejecutivo de la Alianza valiente por el liderazgo policial.