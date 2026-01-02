Tres agentes de Filadelfia heridos durante una parada de tráfico – Oficial Legal

Comparte y habla por la justicia, la ley y el orden…

Filadelfia – Tres agentes de policía de Filadelfia resultaron heridos la madrugada del jueves durante una parada de tráfico en la sección de Kensington de la ciudad después de que, según la policía, un conductor intentara huir mientras los agentes intentaban tomar el control del vehículo cerca de las avenidas Kensington y Allegheny.

Según la policía, la parada se produjo alrededor de las 3 a.m. cuando un vehículo sospechoso se alejó de los agentes. Un oficial fue golpeado y el brazo de otro oficial quedó atrapado en el automóvil mientras se alejaba.

Cuando el vehículo se detuvo, los agentes tuvieron que romper la ventanilla para detener al conductor. Dos agentes se negaron a recibir tratamiento médico y un agente fue trasladado al hospital. El conductor fue detenido y la policía dijo que la investigación estaba en curso y no se anunciaron cargos de inmediato.

Notas de capacitación:

Trate cada parada como una incógnita de alto riesgo hasta que el comportamiento demuestre lo contrario, especialmente durante las horas de la noche y en pasillos concurridos. Asegúrese de que sus manos no queden atrapadas en el vehículo. Si un brazo o una mano queda atrapado, cambie inmediatamente a las prioridades de rescate y contención y grite claramente por radio. El posicionamiento es importante. Gire el cuerpo y los pies para poder moverse si el vehículo se voltea y evite apoyarse en ventanas o marcos de puertas durante el contacto inicial. Si un sospechoso rechaza las órdenes e intenta huir, transición rápidamente desde lenguaje de cumplimiento hasta acción coordinada, oficial de cobertura, contención y roles claros. Si es necesario romper ventanas para acceder, proteja sus manos y antebrazos y utilice herramientas y técnicas que reduzcan el riesgo de cortes. Luego verifique inmediatamente el alcance y la cintura del sospechoso.